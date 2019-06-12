安倍访伊朗能否化解美伊危机？他本人心里可能都没底

近来，伊朗局势的发展一直牵动着国际社会的目光。国际原子能机构6月10日证实，伊朗已经加快浓缩铀的生产，该机构总干事天野之弥当天强调，他对眼下的紧张局势感到担忧，呼吁相关各方展开对话，化解危机。日本首相安倍晋三12日将访问德黑兰，试图调解美国和伊朗之间越来越紧张的关系。而在此前，德国外长马斯访问伊朗，分别与伊朗总统鲁哈尼和外长扎里夫进行会谈。凸显国际社会对伊朗局势的关注。

据英国路透社11日报道，天野之弥10日表示，伊朗已经将加快浓缩铀生产的威胁付诸实施，目前伊朗的浓缩铀产量超过以往，但还不清楚库存何时达到伊核协议规定的上限。天野之弥10日在维也纳举行的记者会上被问及自从上一次发表季度报告以来，伊朗提炼浓缩铀的能力是否提升。他毫不犹豫地回答道：“是的，产量正在增加。”天野之弥强调，他对核问题升级感到担忧，希望通过对话缓和当前的紧张局势。“现在，伊朗充分兑现伊核协议中的相关承诺至关重要。”

“中东在线”新闻网站11日评论称，天野之弥没有给出浓缩铀产量增加的具体数字。此前，国际原子能机构认为伊朗“一直遵守伊核协议”。上次发布的报告显示，直到5月20日，伊朗都恪守伊核协议，此次国际原子能机构改变调门，说明情况已经十分严重。美国国务院发言人摩根·奥塔格斯11日表示，国际原子能机构的发现表明，伊朗正在走向错误的方向，伊朗正给国际和平和安全带来持续挑战。

半岛电视台11日报道称，日本首相安倍晋三6月12日至14日将访问伊朗，试图以调解人的身份充当伊朗和美国之间的“劝和者”。除了与总统鲁哈尼会谈，安倍晋三还将与伊朗最高领袖哈梅内伊会面。据埃及《消息报》11日报道，安倍晋三的德黑兰之行是不久前美国总统特朗普访问日本时两人商定的安排。日本能源紧缺，经济发展严重依赖中东石油进口，中东政局动荡将推升油价，不符合日本的战略利益。不过，对于安倍晋三能否通过一次中东之行就缓和美伊之间剑拔弩张的关系，阿拉伯媒体普遍持怀疑态度，甚至连安倍晋三本人都心中没底。有分析称，此访是安倍晋三在今年7月日本国会参议院选举前展示外交成果的又一场“政治秀”。

日本放送协会(NHK)11日报道称，伊朗方面将在日伊首脑会谈中委托安倍晋三将伊朗的立场转达给特朗普，其中最主要的诉求是要求美国政府停止对伊朗原油的禁运，这将是实现伊朗与美国对话的首要步骤。如何弥合美伊双方的分歧将考验安倍晋三的外交斡旋能力。（黄培昭 陈洁）

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