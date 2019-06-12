苏丹反对派打算提名过渡委员会文官 军方暂未回应

苏丹反对派人士10日说，反对派打算提名新总理和过渡委员会文官，以响应埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德的斡旋提议。

苏丹军方暂时没有回应反对派这一动向。军方当天早些时候再向反对派示好，释放多名反对派领导人的同时逮捕数名涉嫌暴力对待示威者的军人。

【响应阿比提议】

一名不愿公开姓名的反对派人士告诉路透社记者，反对派联盟“自由和改变宣言力量”打算提名阿卜杜拉·哈姆杜克出任过渡政府总理，还打算宣布8名过渡委员会文官的人选。

哈姆杜克是苏丹著名经济学家，担任过联合国非洲经济委员会执行秘书。

这名知情人士说，8名将获得提名的文官包括3名女性。除此之外，这名消息人士没有披露更多详情。

其他多名反对派人士说，埃塞俄比亚总理阿比上周离开苏丹时留下一名助理在苏丹军方与反对派之间继续斡旋。

阿比10日在社交媒体“推特”上说，他与苏丹过渡军事委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉就“斡旋进展”作了沟通。

阿比7日抵达苏丹首都喀土穆，分别会晤军方和反对派代表，提议由8名反对派文官和7名军方代表组成过渡委员会，双方轮流出任委员会主席。

不过，这次斡旋没有突破僵局。苏丹军方4月11日推翻前总统奥马尔·巴希尔，设立过渡军事委员会。就组建过渡政府，军方与反对派举行多轮对话。军方本月4日宣布先前与反对派达成的所有协议作废，9个月内组织选举。一天后，军方改变立场，提议不设任何前提条件恢复与反对派对话，遭对方拒绝。

【军方释放善意】

军方10日早些时候再次向反对派示好，宣布逮捕几名涉嫌暴力对待示威者的军人，表示将追究他们的法律责任。

“苏丹人民解放运动”北部分支主席马利克·阿贾尔10日说，先前遭安全部门拘捕的这一反对派团体副主席亚西尔·阿尔曼、秘书长伊斯梅尔·贾拉卜、发言人穆巴拉克·阿尔多勒获释，由军方用军机“强行驱逐”到南苏丹首都朱巴。

阿尔曼5月结束流亡回到苏丹，与其他反对派领导人一起与军方对话，本月5日在喀土穆家中遭安全部门拘捕。贾拉卜和阿尔多勒则在会晤埃塞俄比亚总理阿比后遭拘捕。

苏丹军方没有回应阿贾尔的说法。

路透社报道，苏丹局势关乎非洲东北部地区的稳定，波及埃及、利比亚等国，一直是美国等国试图染指的国家。

美国国务院10日说，分管非洲事务的助理国务卿蒂伯·纳吉本周晚些时候将访问苏丹，敦促苏丹军方与反对派恢复对话。（完）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)