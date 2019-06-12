德国总理默克尔说多边主义面临危机

德国总理默克尔11日在瑞士日内瓦表示，当前多边主义面临危机，应通过寻求妥协折中让事态取得进展。

默克尔当天在国际劳工大会上发表讲话说，当前多边主义面临危机，很多人说依靠自己能做得更好。但是，寻求妥协和折中是国际合作的原则，它让协调不同意见、达成统一立场成为可能，让事态取得进展。

默克尔说，在过去100年里，国际劳工组织一再展现协调各方达成妥协的能力，最终建立起一个“全面、适用于全球范围的”规则和价值体系，用以维护一个“有尊严和平等的”工作环境。

默克尔对于提交本届大会审议的国际劳工组织百年宣言草案表示欢迎，认为在当前反全球化浪潮下，这一宣言将为全球工作领域提供原则性的指导方针。她还说，相信在面临人口结构变化和气候变化等挑战时，国际劳工组织将再一次展现推动各方达成妥协的能力。

第108届国际劳工大会于10日至21日在日内瓦召开，来自国际劳工组织187个成员的5000多名代表参会。会议将围绕未来工作挑战、劳动中的暴力和骚扰等议题展开讨论。

国际劳工大会是国际劳工组织的最高权力机构，每年5、6月间在日内瓦举行一次会议。国际劳工组织成立于1919年，是一个由政府、雇主和劳工代表组成的三方组织，其主要宗旨是促进充分就业和劳资合作、改善劳动条件、扩大社会保障、保证劳动者权益和维护社会公平。（记者凌馨）

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