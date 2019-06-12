毛里求斯代总统沃亚普里、总理贾格纳特分别会见王晨

应毛里求斯国民议会邀请，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨6月8日至11日率全国人大代表团访问毛里求斯。毛里求斯代总统沃亚普里、总理贾格纳特在首都路易港分别会见王晨。
在与沃亚普里代总统会见时，王晨说，中毛传统友谊深厚。习近平主席去年对毛里求斯进行友好访问，两国领导人为中毛关系发展规划了新的蓝图。中方愿同毛方一道，发挥好两国政治互信、经济互利、人民友好三大优势，携手构建更加紧密的中毛、中非命运共同体。沃亚普里说，毛方高度重视发展对华关系，中方的合作共赢理念，是真正双赢的哲学。
在与贾格纳特总理会见时，王晨说，阁下坚定奉行对华友好政策，中方对此高度评价。中方坚定支持包括毛里求斯在内的非洲国家在非殖民化问题上的正当合理诉求，愿同毛方保持密切沟通协作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持；加强立法、经贸、旅游、气候变化等各领域务实合作，共同落实好两国领导人共识和中非合作论坛北京峰会成果。贾格纳特说，感谢中方长期以来的无私帮助和在查戈斯群岛问题上的支持，毛坚定奉行一个中国政策，支持自由贸易和多边主义，愿不断巩固两国友好关系。
王晨还与毛国民议会议长哈努曼吉举行会谈，并会见了毛外长博达。（记者文浩 陈诚）
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