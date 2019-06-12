英国泰特美术馆将协助上海打造文化新地标

英国泰特美术馆与上海陆家嘴集团11日在伦敦签署合作协议，将共同打造上海文化新地标浦东美术馆。
据了解，泰特美术馆将为上海陆家嘴集团建设浦东美术馆提供为期3年的培训和咨询服务，并于2021年合作举办浦东美术馆开馆大展。开馆后两年内，双方还将合作展出两个源自泰特美术馆的展览，并继续保持战略合作关系。
上海浦东新区副区长诸迪在致辞中说，即将落成的浦东美术馆将致力于打造中外艺术交流的新平台，成为文明互鉴的重要载体。
泰特美术馆总经理克斯廷·莫格尔表示，作为展示英国艺术和国际现代艺术的国立博物馆，泰特美术馆愿分享自己的专业知识和经验，在国际大都市上海合作打造一个新的大型美术馆。
据介绍，浦东美术馆是浦东新区重大文化工程项目，将成为国内首家以展示国外优秀艺术作品为特色的美术馆。该馆于2017年9月开工建设，计划2021年初竣工，2021年年中开馆。（记者张代蕾）
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