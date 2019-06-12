第三届中阿图书馆及信息领域专家会议在科威特举行

第三届中国与阿拉伯国家图书馆及信息领域专家会议11日在科威特国家图书馆举行，30余名来自中阿该领域代表与会，商讨深化中阿电子图书馆合作议题。

本届会议主题为“从中阿图书馆的信息化未来中相互受益”。科威特国家图书馆馆长卡米勒·苏莱曼在开幕式上说，会议旨在落实去年中阿合作论坛期间双方达成的一系列协议，加强中阿双方在图书馆领域的经验交流，希望阿拉伯国家可以从中国的先进经验和理念中获益。

中国文化和旅游部国际交流与合作局局领导余建介绍说，2018年7月，中阿电子图书馆门户网站正式上线发布，这是中阿在图书馆及信息领域合作史上的里程碑。中阿双方正致力于实现优质资源共建共享。

阿拉伯国家联盟秘书处代表团团长、阿盟信息和文献部主任哈拉·贾德呼吁所有阿拉伯国家图书馆都参与中阿电子图书馆项目，认为这是“一个能够加强和促进中阿图书馆紧密联系的重要平台”。

中阿图书馆及信息领域专家会议每两年举行一届。前两届分别在埃及开罗和中国北京举行。（记者王薇 聂云鹏）

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