泰国副总理：东盟各国应抓住中国推进粤港澳大湾区建设的契机

泰国副总理颂奇11日表示，东盟各国应抓住中国推进粤港澳大湾区建设的契机，加强与作为中国改革开放排头兵的广东省的务实合作。

颂奇当天在曼谷举行的中国（广东）－泰国经贸合作交流会上说，广东是中国连接东盟国家的桥梁，东盟各国应抓住中国推进粤港澳大湾区建设这一契机，推动与广东的务实合作，带动各国乃至地区的经济发展。

颂奇说，泰中两国致力于推动地区的互联互通。泰国积极推动的“东部经济走廊”建设与粤港澳大湾区建设高度契合。粤港澳大湾区与泰国的合作，在地理上有便利条件，经贸上有互补优势，人文上有深厚感情纽带，两地广泛、具体的合作将惠及地区人民。

中国驻泰国大使吕健说，中国连续多年成为泰国最大贸易伙伴，电子商务、5G、新能源汽车等创新合作日益成为两国经贸新增长点。在全球经济下行压力加大的背景下，取得这些成果不仅是中泰关系蓬勃发展的真实写照，也充分展现两国经贸合作依然潜力巨大、前景无限。

泰国中华总商会主席陈振治说，中泰友好关系源远流长，中华总商会将继续团结华商，推动泰国“东部经济走廊”与粤港澳大湾区的投资合作，深化泰粤友好关系，实现更高水平的资源共享。

交流会由广东省人民政府主办，泰国中华总商会及泰国华人青年商会承办，逾200名广东知名企业及泰国企业的代表等与会。（陈家宝 明大军）

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