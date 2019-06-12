匈牙利游船相撞事故遇难者升至24人

匈牙利警方11日说，上月底在首都布达佩斯多瑙河上被撞沉的游船当天打捞出水，船上发现4具遗体。至此，此次事故造成的遇难人数升至24人，仍有4人失踪。

5月29日晚，两艘游船在布达佩斯多瑙河上相撞，其中一艘名为“美人鱼号”的游船沉没，船上载有33名韩国游客以及2名匈牙利工作人员，其中7名韩国人获救。

匈牙利警方发言人克里什托夫·加尔在发布会上说，4具遗体中包括“美人鱼号”游船船长以及一名儿童。

加尔表示，匈牙利警方将继续搜寻失踪人员，打捞出来的船会被运到布达佩斯南部的一个港口进行检查。

撞船事故发生后，韩国政府派出了包括潜水员在内的应急工作组来到匈牙利与匈方共同开展搜救工作，但强降雨导致多瑙河水位升高，水流湍急，加上水温低、能见度差，搜救工作进展缓慢。（记者袁亮）

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