中国代表呼吁各方回到全面执行伊核协议的轨道

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表王群11日在国际原子能机构理事会会议上呼吁各方回到全面执行伊朗核问题全面协议的轨道。

王群表示，伊核问题全面协议是联合国安理会核可的多边协议，理应得到稳步、全面落实。令人遗憾的是，由于美方极限施压和单边制裁，协议执行面临严峻挑战，中东局势持续紧张。国际原子能机构最新伊核报告连续第15次确认伊方履行了协议规定的核领域义务，中方对机构和伊方所做努力表示高度赞赏。

王群表示，当前形势下，中方期待伊方继续全面履行核领域义务，也期待机构继续以客观、公正和专业的方式进行监督核查。同时，中方充分理解伊方关切，期待协议其他方同样认真负责地对待自身义务，希望国际社会共同努力，继续维护对伊互利经贸合作，维护伊方根据协议应享有的经济红利，并为伊方继续履行核领域义务创造有利条件。中方呼吁美方切实回应国际社会关切，放弃极限施压和单边制裁等做法，回到执行全面协议的轨道上来，这是化解紧张态势、解决伊核问题的唯一现实、有效途径。

王群强调，中方始终坚定支持和维护全面协议，坚定履行自身承诺和义务，同时坚定维护自身合法权益。王群介绍了中国作为阿拉克重水堆改造工作组双组长之一近期所开展的工作，表示中方将继续同各方一道，为维护和执行全面协议作出不懈努力。（记者赵菲菲）

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