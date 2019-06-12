共同打造上海文化新地标——浦东美术馆

人民网伦敦6月12日电（记者 许立群）2019年6月11日，英国泰特美术馆与上海陆家嘴集团合作谅解备忘录签署仪式在伦敦泰特现代美术馆举行。泰特美术馆董事总经理凯斯丁·莫古尔和陆家嘴集团副总经理鲍殊毅分别代表双方签字，中国文旅部艺术司司长兼浦东新区副区长诸迪和莫古尔在签约仪式上致辞，驻英国大使馆公使衔文化参赞于芃和英国数字、文化、媒体和体育部博物馆和文化财产司副司长海伦·怀特豪斯等出席签约仪式。

根据谅解备忘录，泰特美术馆将为陆家嘴集团建设浦东美术馆提供为期三年的培训和咨询服务，并于2021年合作举办浦东美术馆开馆大展。开馆后两年，双方还将合作展出两个源自泰特美术馆的展览，并继续保持战略合作关系。

诸迪在致辞中说，文明因交流而多彩，因互鉴而丰富，即将落成的浦东美术馆将致力于打造中外艺术交流的新平台，成为中国与世界各国开展文化交流合作、互通互鉴的重要载体。相信双方以及今后还将加入的国际著名美术博物馆间的精诚合作、共同努力，将有助于在上海这座开放、创新、包容的国际大都市打造一所新型的美术馆，为促进世界文化交流、促进东西方文明交流互鉴做出积极贡献。

莫古尔在致辞中表示，能与浦东美术馆合作，为之提供建议，开启2021年及开馆后的历史性旅程，令人兴奋不已。这是一个具有国际意义的项目，在世界上最激动人心、充满活力、人口众多的城市之一——上海建立起一个新的大型美术馆。我们很荣幸有机会分享泰特美术馆的专业知识和经验，在未来三年内来协助陆家嘴集团实现这一目标。

据泰特美术馆国际项目主管朱迪斯·奈斯比特介绍，2018年，泰特美术馆在上海博物馆展出的“心灵的风景——泰特不列颠美术馆珍藏展”共吸引观众61.5万人次，成为泰特美术馆历史最受欢迎展览。这一展览获得的巨大成功坚定了泰特美术馆集团继续深化与中方合作的决心。

浦东美术馆是浦东新区重大文化工程项目，建设目标是“上海国际文化场馆新地标”和“国际文化艺术交流重要平台”，专业定位为“以国际艺术展示交流为主，兼顾国内艺术展示”，是国内首家以展示国外优秀艺术作品为特色的展示型美术馆。浦东美术馆位于陆家嘴中央商务区，由法国让·努维尔建筑事务所设计，总建筑面积40590平方米，建筑地下2层，地上4层。该馆已于2017年9月开工建设，计划2021年初竣工，2021年年中开幕。谅解备忘录的签署标志着浦东美术馆的运营工作正式拉开帷幕。

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