伊朗警告美国发动 “经济战”有损美自身安全

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫9日警告美国，不要指望对伊朗发动“经济战”的同时还能“保持（自身）安全”。

正在伊朗访问的德国外长海科·马斯当天说，伊朗核问题全面协议对欧洲安全“极端重要”，德国将尽全力挽救这一协议。

同一天，国际原子能机构证实伊朗加快铀浓缩，没有披露增量。

【伊方警告后果】

扎里夫说，不要指望借助“经济战”打压伊朗民众，同样不能预期那些“发动和支持这类战争的国家保持安全”。

扎里夫在与马斯联合举行的记者会上说，美国总统唐纳德·特朗普宣布对伊朗发动“经济战”，而缓解地区紧张局势的唯一途径是停止经济战。德国和欧洲联盟可以在缓和局势方面扮演“重要角色”。

按照美联社的说法，这一地区紧张局势的源头要追溯至美国去年5月退出伊核协议。

退出协议后，美国恢复和强化对伊制裁，试图借助极限施压迫使伊朗与美国重新谈判伊核协议，以限制伊朗的武器项目和地区活动。

美国财政部本月7日以间接支持伊朗伊斯兰革命卫队为由制裁伊朗最大石化企业波斯湾石化工业公司。伊方认定美方不是“真心实意”寻求对话。

美国4月把伊朗伊斯兰革命卫队列为“恐怖组织”。

【德方全力降温】

马斯说，德国会竭尽所能，确保紧张局势不会继续升温。“叙利亚和也门爆发战争，所幸这里没有发生战争。德国会竭尽全力让伊朗‘保持这样的状态’。”

在他看来，中东地区局势令人担忧，许多单一事件可能发酵，最终触发冲突。同时，伊核协议对欧洲安全“极其重要”，只是挽救协议面临有限选择。

马斯说：“我们无法创造奇迹，但我们会竭尽所能防止（伊核协议）瓦解。”

美国国务院发言人摩根·奥塔古斯就伊方言论回应，说美国“不为所动”。她说，伊朗面临简单选择，要么行事像个“正常国家”，要么面临经济崩溃。

【IAEA称加快铀浓缩】

国际原子能机构总干事天野之弥同一天证实，伊朗生产浓缩铀数量超过以往。

伊朗2015年7月与美国等六国达成伊核协议。根据协议，伊朗严格限制铀浓缩等活动，可制备的浓缩铀丰度限制在3.67%以下，远低于武器级浓缩铀需要达到的90%以上丰度，同时伊朗国内低丰度浓缩铀储量不得超过300千克。

在9日一场记者会上，天野之弥被问及国际原子能机构完成上季度监察报告后伊朗是否增加浓缩铀产量。天野之弥说，伊朗浓缩铀的“生产效率”正在提高。

他没有披露增产数量。不清楚什么时候伊朗浓缩铀的数量会超过伊核协议限定。

国际原子能机构上季度监察报告5月20日完成，认定伊朗守约。美军5月早些时候派遣“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰打击群和B-52型轰炸机特遣队前往海湾，以应对所谓伊朗对美国的“可信威胁”；美国上月末宣布向中东地区增兵1500人，主要承担防御任务。（王逸君）（新华社专特稿）

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