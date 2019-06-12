为应对非法移民　墨西哥或拉巴西等国“入伙”

美国政府10日继续向墨西哥施加压力，国务卿迈克·蓬佩奥声称，美方如果认为墨方没有采取足够措施阻遏中美洲非法移民，仍可能对墨方商品加征关税。

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德当天披露，墨方现有措施如果在45天内没有效果，将就接受“安全第三国”协议开始与美方对话。

他说，可能需要巴西、巴拿马和危地马拉三国共同参与应对移民问题。

【扯“效果”】

美国国务卿迈克·蓬佩奥10日告诉媒体记者，美墨7日达成的协议预期4至6周看到效果，“如果我们没有取得足够进展，有恢复关税的风险”。

美国总统唐纳德·特朗普先前说，如果墨西哥不采取更多措施限制非法移民人数，美国还会加征关税。

白宫5月宣布，6月10日起对墨西哥所有输美商品加征5%关税；如果墨方无法有效缓解“非法移民危机”，美方从7月开始将分阶段提高关税至25%。两国官员6月5日起在美国首都华盛顿磋商，7日达成协议。

依据协议，更多中美洲移民将在墨西哥等待美方审批他们的庇护申请；墨方承诺调派6000名国民警卫队队员，加强南部与危地马拉边界的管控。

【涉“批准”】

美墨磋商焦点之一是美国要求宣布墨西哥成为庇护申请者的“安全第三国”、即要求取道墨西哥前往美国的移民在墨西哥申请庇护。

墨西哥拒绝这一要求。不过，埃布拉德10日说，如果不能阻止中美洲移民潮，墨方可能就这一议题与美方开始对话。

埃布拉德在墨西哥一档广播节目中说：“如果我们现在做的（在45天内）没有效果，我们将就他们（美方）想要的开始对话，即墨西哥将成为‘安全第三国’。”他说，政府采取这一行动以前需要征得参议院批准。

特朗普当天在白宫告诉媒体记者，墨方将很快宣布两国协议中的“未披露部分”，而这一部分将交由国会审议。“它们（协议未披露部分）必须得到批准，它们会得到（国会）批准。如果它们得不到批准，我们不得不考虑关税或其他措施。”

【议“群防”】

埃布拉德当天说，如果墨西哥不能有效控制中美洲移民潮，可能需要其他国家参与。

路透社报道，来自萨尔瓦多和洪都拉斯的移民逃离家园后，首先到达危地马拉；来自古巴和海地的移民往往首先飞往巴拿马，然后取道墨西哥前往美国；非洲移民经常先飞到巴西，再北上。

“如果我们提议的措施不成功，我们不得不与美国以及危地马拉、巴拿马和巴西等其他国家商讨，”埃布拉德说，“如果必须参加我刚才描述的那种地区模式，我们必须交由国会（审议）。”他建议移民离开本国后在抵达的第一个国家申请庇护。

美国拘捕非法越过美墨边界的人数5月超过13.2万，创2006年以来单月最高纪录。特朗普把非法移民激增称作“入侵”。

埃布拉德说，墨西哥没有减少移民数量的具体目标。不过，美国驻墨西哥大使玛莎·巴尔塞纳上周末说，两国曾讨论把从墨西哥入境美国的非法移民人数控制在2018年水平。（王雪梅）（新华社专特稿）

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