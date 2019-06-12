巴基斯坦前总统扎尔达里涉腐被捕 本人否认不法行为

巴基斯坦前总统、国民议会议员阿西夫·阿里·扎尔达里涉嫌用虚假银行账户洗钱，10日遭反腐败机构逮捕。

扎尔达里是已故前总理贝·布托的丈夫。贝·布托2007年底遇袭身亡，他接替妻子领导巴基斯坦人民党，2008年至2013年出任总统。

【涉腐被捕】

扎尔达里当天在首都伊斯兰堡由国家稽查局和警方人员带离住处，前往稽查局办公室。他坐上汽车时面色平静，甚至面带微笑，作出“胜利”手势。

稽查局发言人纳瓦齐什·阿里确认逮捕消息。稽查局定于11日提审扎尔达里。

当地媒体报道，稽查局调查扎尔达里及其妹妹、前国民议会议员法丽娅尔·塔尔普尔涉嫌使用数十个虚假账户“洗钱”数百万美元。两人否认有任何不法行为。

当天早些时候，伊斯兰堡一家法院驳回两人的延长保释期申请，稽查局因而逮捕扎尔达里。不过，稽查局没有同时逮捕塔尔普尔，没有解释缘由。

扎尔达里和布·贝托的儿子比拉瓦尔·布托·扎尔达里现任人民党主席，父亲被捕时在场。他在记者会上说，稽查局逮捕行动有“政治动机”，而且上门逮捕时没有出示任何司法机关签署的命令。

人民党说，对扎尔达里的调查旨在打压人民党、壮大总理伊姆兰·汗的势力。伊姆兰·汗创建的正义运动党在去年7月议会选举中胜出，他本人当选总理。

前总理穆罕默德·纳瓦兹·谢里夫领导的巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）和人民党在本届议会中所占席位分列第二、第三位。两个政党原来是竞争对手，近期结成反对党同盟。谢里夫2017年因贪腐罪由最高法院裁定解职，由法院判处7年监禁，现在东部城市拉合尔的监狱服刑。

伊姆兰·汗政府内政部长伊贾兹·沙阿当天向国民议会解释，逮捕扎尔达里是法院的决定，“由国家稽查局执行，与政府没有关系”。

【随妻沉浮】

扎尔达里被带离家中时，人民党支持者在街上声援，呼喊“布托万岁”，在部分地区堵塞路段、与警察冲突。人民党呼吁支持者“冷静”。

布托家族出过三名领导人：人民党创建者佐勒菲卡尔·阿里·布托，曾任总理、总统，1973年遭政变推翻，1979年由法院以“谋杀政治对手”罪名处以死刑；他的女儿贝·布托；女婿扎尔达里。

佐勒菲卡尔·阿里·布托的两个儿子死于不明身份刺杀者之手，仅剩小女儿萨娜姆在世，现在定居英国、回避政治。

扎尔达里现年64岁，由商入仕后人生际遇随贝·布托起伏，包括几度入狱，但他一直否认所有指控，没有被定罪。

他1955年出生，1987年与贝·布托结婚。巴基斯坦1988年11月举行国民议会选举，贝·布托领导人民党胜出，由时任总统伊沙克·汗任命为总理，1990年8月被免职。同年10月，扎尔达里涉嫌勒索被捕入狱，1993年获释。

人民党1993年再次胜选，贝·布托再度出任总理，扎尔达里当选议员，在她的内阁中先后出任水力和电力部长、投资部长，直至1996年政府被解散，贝·布托流亡海外，扎尔达里因涉嫌杀害贝·布托的弟弟穆尔塔扎被捕入狱，2004年获释。

2007年10月，时任巴基斯坦总统佩尔韦兹·穆沙拉夫免除贝·布托和扎尔达里所受一切指控，贝·布托结束流亡回国，领导人民党参加竞选，同年12月27日在竞选集会上遭极端武装人员自杀式袭击身亡。扎尔达里随后出任人民党联合主席，领导人民党赢得2008年2月议会选举。

穆沙拉夫同年8月在执政联盟弹劾压力下辞任总统，人民党随后提名扎尔达里为总统候选人。扎尔达里在2008年9月总统选举中获胜，成为巴基斯坦国家元首，5年期满卸任。（沈敏）（新华社专特稿）

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