中方要求美方停止以任何形式干预香港事务和中国内政

新华社北京6月11日电 （记者吴嘉林）外交部发言人耿爽11日表示，中方对美方就香港事务不断说三道四表示强烈不满和坚决反对，要求美方停止以任何形式干预香港事务和中国内政。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美方10日对香港特区政府拟修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》表示关切，称修例将损害香港特殊地位。中方对此有何评论？

耿爽说，香港特区政府已就修例工作广泛听取了社会各界意见，两次调整修例草案，对有关建议作出积极回应。中央政府将继续坚定支持香港特区政府推进修订“两个条例”的工作。

耿爽指出，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，香港继续被众多国际机构评选为全球最自由经济体和最具竞争力的地区之一。

“我想再次强调，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。中方对美方就特区修例发表不负责任的错误言论、对香港事务不断说三道四表示强烈不满和坚决反对。我们要求美方客观公正看待香港特区政府依法修例，谨言慎行，停止以任何形式干预香港事务和中国内政。”耿爽说。

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