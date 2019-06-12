任何干涉中国内政的企图都注定失败

新华社北京6月11日电 （记者吴嘉林）针对美国国务卿蓬佩奥发表关于中国新疆的言论，外交部发言人耿爽11日表示，蓬佩奥对新疆缺乏最基本的了解和认识，打着人权、宗教的幌子干涉中国内政，这样的企图注定会失败。

在当日例行记者会上，有记者问：一段时间以来，美国国务卿蓬佩奥发表了一些关于中国新疆的言论。中方对此有何评论？

“无论是在中国还是在美国都有一句话‘眼见为实’。我不知道蓬佩奥先生有没有去过新疆，但从他散播的那些关于新疆的不实之词来看，他对中国新疆缺乏最基本的了解和认识。”耿爽说。

他表示，新疆根本就不存在所谓的“再教育营”。新疆依法开办职业技能教育培训中心，目的是帮助少数受恐怖主义和极端主义思想侵蚀的人重回正轨，帮助他们掌握自食其力的技能并最终重新融入社会。建立教培中心以来，新疆已经近三年未发生过暴力恐怖事件，安全形势得到了极大的改观。

耿爽说，新疆各族人民依法享有充分的宗教信仰自由，这一事实有目共睹。新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。“根据我看到的公开数据，美国全国的清真寺数量还不到新疆的十分之一。”

耿爽表示，维吾尔族文化得到有效的保护和发扬。新疆维吾尔族人民依法享有使用本族语言文字的权利。新疆的媒体使用汉、维吾尔等多种语言进行广播出版，维吾尔木卡姆艺术被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。

“我刚才说过，蓬佩奥先生似乎对新疆缺乏基本的了解，但这并不是问题的关键，问题的关键是，他愿不愿意去了解一个真实的新疆。如果置事实和真相于不顾，醉心于编织谎言和谬论，妄图打着人权、宗教的幌子，干涉中国内政，那就是性质完全不同的另一回事了。”耿爽说。

“我要提醒蓬佩奥先生的是，他的公开表演越充分，他的真实面目暴露得也就越充分。任何干涉中国内政的企图都注定会失败。”耿爽说。

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