直升机在纽约摩天大厦楼顶坠毁 初步排除恐袭

一架直升机10日下午在美国纽约市曼哈顿岛一栋摩天大厦楼顶坠毁，飞行员丧生。据楼内人员描述，遭遇冲击时，整栋写字楼“都在摇晃”。

美国当局着手调查事发原因，初步推断无关恐怖主义。

【“整栋楼都在摇晃”】

调查人员说，一架阿古斯塔A109E型直升机美国东部时间10日下午1时32分从纽约曼哈顿东区起飞，原定飞往新泽西州林登机场，起飞11分钟后坠毁。

坠机地点是曼哈顿第七大道一栋54层写字楼的楼顶，距繁华的时报广场仅几个路口。直升机撞向楼顶，随即起火，冒起滚滚浓烟。

纽约市长比尔·德布拉西奥在新闻发布会上说，这架直升机撞得七零八落，“显然撞击相当严重”。机内只有飞行员一人，没有其他乘客。除飞行员丧生，楼内和街上没有人员受伤或死亡的报告。

事发写字楼内有多家银行、公司和知名餐馆，已经疏散人员。内森·赫顿是法国巴黎银行职员，在第29楼上班。他说，当楼顶遭直升机冲撞时，“就好像有人用力推搡我，整栋楼都在摇晃”。

行人尼古拉斯·埃斯特韦斯事发时站在街对面，突然一块金属飞向他，砸在距他脚边30厘米的地方。那显然是直升机部件，埃斯特韦斯随后看到人们尖叫着从楼内往外逃，“（直升机）爆炸起火，冒起滚滚浓烟”。

【初步推断不涉恐】

美国当局着手调查事发原因。谜团之一是，当天有暴风雨，还有大雾笼罩摩天楼，这架直升机为什么仍然冒险执飞？

新泽西州林登机场主管保罗·达德利介绍，出事飞行员是蒂姆·麦科马克，经验丰富，熟悉当地情况，“在这一地区飞行过很多年”。得知坠机后，“我们都很震惊，深感悲伤”。

纽约市长德布拉西奥说，正在调查这次飞行是否获得拉瓜迪亚机场地面控制中心批准。拉瓜迪亚机场与约翰·Ｆ·肯尼迪国际机场、纽瓦克自由国际机场并列为纽约三大机场。

这名市长说，初步推断这起坠机事件与恐怖主义无关。

纽约州长办公室说，总统唐纳德·特朗普当天致电州长安德鲁·科莫，表示愿意提供帮助。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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