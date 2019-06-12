呼吁全球加强数字合作

本报联合国6月10日电 （记者李晓宏）联合国秘书长数字合作高级别小组10日在纽约联合国总部发布首份世界数字经济报告。报告呼吁，建设包容性数字经济和社会，实现跨领域的数字技术国际合作。

该报告由联合国数字合作高级别小组历时9个月调研撰写而成，秘书长古特雷斯与该小组联合主席、阿里巴巴集团董事局主席马云和比尔及梅琳达·盖茨基金会联合创始人梅琳达·盖茨参加了报告发布会。该报告将成为全球数字合作的基石。

报告指出，数字时代全球的机遇大于风险，对数字经济的担忧会遏制全球创新，智慧的治理才会激发新的机遇。报告强调，数字时代要秉承以人为本的普惠思想，在全球范围内形成适应数字未来的协作模式。

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