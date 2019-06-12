普京预期10月访问沙特 俄方“非常重视”筹备事宜

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫10日说，正在筹备俄总统弗拉基米尔·普京10月访问沙特阿拉伯事宜。

俄罗斯卫星通讯社援引佩斯科夫的话报道，俄方正在筹备普京访问沙特，稍后将正式宣布；俄方对筹备事宜“非常重视”。

沙特能源、工业和矿业产业大臣哈立德·法利赫当天在莫斯科说，普京对沙特的访问将推动两国关系发展；希望双方能在普京访问沙特期间签署放宽签证限制协议；沙特方面重视吸引和保护投资，打算针对俄方商业及其他特定人员采取更宽松的签证制度。

法利赫在莫斯科出席沙特与俄罗斯贸易、经济、科学和技术合作政府间委员会第六次会议，与俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克会谈。两人随后举行联合记者会，宣布多项推进两国经贸关系和交流的措施。法利赫说，沙特提议双方签订保护投资协议；研究投资俄方农业的可能性；打算开通沙特吉达市与莫斯科之间直飞航线，每周14个班次。

诺瓦克在记者会上说，双方打算在对方国家互设贸易代表机构，沙特方面正在考虑与俄方合作生产甲醇和参与俄方液化天然气项目。

记者问及石油输出国组织、即欧佩克与非欧佩克产油国一旦决定今年不延长原油减产协议，国际原油价格是否可能下跌至每桶30美元，法利赫回答，沙特和俄罗斯正采取“预防手段”，防止原油价格暴跌。

沙特和俄罗斯分别是欧佩克和非欧佩克主要产油国。欧佩克与非欧佩克产油国去年12月达成原油减产协议，今年1月开始日均减产120万桶，为期6个月。

俄罗斯塔斯社10日援引法利赫的话报道，现阶段仅俄罗斯没有决定是否延长减产协议，俄方内部就今年下半年俄罗斯应生产的原油量有分歧。

俄罗斯国家石油公司首席执行官伊戈尔·谢钦反对延长减产协议，理由是他预期美国可能借机挤占俄罗斯在国际原油市场的份额。

普京上周说，俄罗斯与欧佩克就原油合理价位看法相左。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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