特朗普说再次收到金正恩来信

美国总统特朗普11日表示，他再次收到朝鲜最高领导人金正恩的来信。

特朗普当天在白宫对媒体记者称，他是10日收到这封信的，金正恩的来信“很热情、很友好”。特朗普没有公开信件的内容。

特朗普说，他与金正恩“关系良好”，金正恩“履行了承诺”。他还表示，朝鲜在金正恩的领导下拥有“巨大潜力”。

在回答是否会与金正恩再次见面的问题时，特朗普说，“这有可能发生”。

去年6月，美朝领导人在新加坡首次会晤并签署联合声明，但随后由于在无核化概念、方式及步骤上显露分歧，朝美对话一度停滞。今年2月底，第二次美朝领导人会晤在越南河内举行，因在解除对朝制裁和无核化措施方面存在分歧，双方未能签署共同文件。（记者刘晨 刘品然）

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