国际劳工大会聚焦未来工作新挑战

据新华社日内瓦6月10日电 （记者凌馨、施建国）第108届国际劳工大会10日在日内瓦开幕。本次大会的焦点议题是如何应对科技创新、气候变化等因素可能对未来工作领域构成的新挑战。

据悉，本届大会将持续至21日，来自国际劳工组织187个成员的5000多名代表参会。会议将讨论该组织今年1月发布的报告《为了更加美好的未来而工作》，并探讨劳动中的暴力和骚扰等议题。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 17 版）

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