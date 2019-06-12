为共建一带一路注入青春力量（新论）

青年是国家的未来，也是世界的未来。在纪念五四运动100周年大会上，习近平总书记强调，“新时代中国青年，要有家国情怀，也要有人类关怀”，并勉励青年“为推动共建‘一带一路’、推动构建人类命运共同体而努力”。

置身走过70年的新中国，置身世界百年未有之大变局，青年如何改造中国、改造世界，致力于中华民族伟大复兴，成为新的时代命题。每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史。青年与国家、社会、世界同行，推动共建“一带一路”是一个平台、一个抓手，这正是这一代青年人的际遇和机缘、责任与光荣。

在推动共建“一带一路”中，青年是中坚力量，习近平总书记多次强调青年在“一带一路”建设中的积极作用。我们调研后发现，在建设“一带一路”的过程中，中国青年正在形成“知—行—创”模式。

知，是教研一体。目前，国内不少大学成立了“一带一路”研究中心，开设课程，举办讲座，研究“一带一路”的内在逻辑，评估“一带一路”的实际操作。一大批学生参与到与“一带一路”相关的课题，产生了像“一带一路”贸易投资指数、五通指数评估等成果。以北京大学为例，南南合作与发展学院着力培养发展中国家的青年官员，学生就业指导服务中心也在全国首设“国际组织实习就业”专题班。

行，是多元实践。在相关产业建设和项目的合作中，越来越多青年参与到“一带一路”建设中来。一些学生结合自己的专业，参与到融资体系与资本市场，能源结构与绿色发展，基础设施与国际法等问题的研究与实践中。

创，是开拓创新。青年们锐意进取，致力于人工智能、大数据、纳米技术等先进科技的探索，为各国的产业转型、城市建设等领域提供技术和方案，创造出了许多卓有成效的成果。北大的以色列留学生高佑思和中国学生方晔顿，联合创造了跨国体育产业创新模式。张晓升、韩梦迪等一大批北大人致力于纳米技术的探索，将其技术转化为成果并投入智慧城市建设，帮助沿线国家提供解决“城市病”。

“一带一路”倡议源自中国，机会和成果属于世界。“国之交在于民相亲”，而“民相亲”要从青年做起。各国青年对“一带一路”的认同和实践，是这个全球公共产品深得人心的一个缩影。青年身上的开放气质、创新精神、奋斗品格，也必将伴随“一带一路”建设的推进，更深刻地影响文明进程。

中国人有“为世界谋大同”的宏大愿景。中国青年要在推动“一带一路”建设中立足现实，放眼全球，着力未来，与各国志同道合的青年一起，为“一带一路”建设注入青春力量。

（作者为北京大学“一带一路”大数据创新实验室研究员）

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 05 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)