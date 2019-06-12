第二届进博会招商路演在南宁举行

本报南宁6月11日电 （记者刘华新、庞革平）11日，第二届中国国际进口博览会招商路演在广西壮族自治区南宁市举行，这是继杭州路演后，进口博览会举办的第二场招商路演活动，也是进口博览会首次深入西南地区、主要面向食品及农产品行业采购商进行的招商路演。
据介绍，第二届进口博览会企业商业展已从招展为主向招商办展为主转变，招商工作将力争规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好。本次宣传路演由中国国际进口博览局、广西壮族自治区商务厅共同主办。
《 人民日报 》（ 2019年06月12日 03 版）
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