中企承建老挝水电枢纽工程加快建设

自“一带一路”倡议提出以来，我国投资或承建了“一带一路”沿线多个水利项目，目前在建的老挝南俄3水电站便是其中之一。该水电站装机容量480兆瓦，建成后将是老挝重要的综合性水电枢纽工程。项目由中国企业承建，对缓解老挝电力供应压力、促进当地经济发展具有重要意义。

图为近日中国员工在南俄3水电站引水隧洞中进行混凝土衬砌。

马川江摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 01 版）

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