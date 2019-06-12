欧盟斥巨资打造8个超算中心

欧盟委员会日前发布公报称，“欧洲高性能计算共同计划”已从欧盟成员国中选定8处地点建设“世界级”超级计算机中心，来自各方的项目总预算达8.4亿欧元。公报显示，参与共同计划的28个欧盟国家中，有19个将联合运营这些超算中心。

8台超级计算机中的3台将具备每秒15亿亿次浮点运算能力，另5台将具备每秒4000万亿次浮点运算能力，它们将用于个性化医疗、药物和材料设计、生物工程、天气预报及气候变化等领域，预计欧洲学术界、工业界和公共部门用户可以在2020年下半年使用这些超级计算机。

负责欧盟单一数字市场建设的欧盟委员会副主席安德鲁斯·安西普在一份声明中说：“这是欧洲获得下一代计算能力的关键一步，将帮助我们在物联网、人工智能、机器人和数据分析等面向未来的技术上取得进步。”

欧盟数字经济和社会专员玛利亚·加布里尔表示：“相信这些超级计算中心将提升欧洲在数字领域的竞争力，帮助到欧洲的中小企业。”

中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉对本报记者表示，在高性能计算领域激烈竞争的各成员国间达成合作协议，不是一件容易的事，欧盟的做法值得提倡，因为它避免了成员国的重复投资和重复建设，“如果超级计算中心只服务于本国产业，它所带来的经济效益是极其有限的。”

有分析指出，高性能计算能力对经济增长、创造就业至关重要，也是各领域自主创新的关键。经济、科技、国防和基础设施建设等很多领域都需要进行大量的复杂计算，而普通计算机无法在短时间内处理大量数据，这就需要超级计算机。它可以用于天气预报，预测风暴和洪水的规模和路径，从而激活极端天气早期预警系统；可用于航空业和汽车业，对组件及整机整车进行复杂的模拟测试。

此前，苦于自身计算机资源的落后和陈旧，欧洲科学家只能使用其他国家的超级计算机来处理数据、开展研究，欧盟委员会将之视为对隐私、数据保护和商业贸易机密的威胁。这迫使欧盟下决心集全欧洲之力大举研发，而更重要的驱动力在于超级计算机对国家和区域发展的重大意义。未来几个月内，“欧洲高性能计算共同计划”将与有关国家及承建机构等方面签署协议，以确保资金到位。“欧洲高性能计算共同计划”旨在研发欧洲高性能计算及大数据系统，于2019年至2026年实施。

在2018年11月发布的全球超算榜单中，速度最快的是美国超级计算机“顶点”，其浮点运算速度为每秒14.35亿亿次。世界多国都在投入研发下一代速度更快的超级计算机，美国能源部今年早些时候就先后推出了两个百亿亿次超算建造项目。

（本报布鲁塞尔6月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 16 版）

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