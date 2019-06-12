中欧企业家峰会聚焦中欧创新合作

据新华社伦敦6月10日电 （记者梁希之、桂涛）第十届中欧企业家峰会10日在英国伦敦开幕，与会代表将共同探讨企业国际化发展战略，展望中欧商业创新合作，推动双边包容性经济增长。
中国驻英国大使刘晓明在开幕致辞中指出，长期以来，中欧在改善全球经济治理、维护多边主义、倡导自由贸易等重大问题上拥有广泛共识，双方合作基础牢固。中欧双方需加强信任合作，夯实理念共识；加强规则合作，引领创新升级；加强开放合作，发展共享机遇。
英国国际贸易部负责投资的政务次官格雷厄姆·斯图尔特说，作为支持“一带一路”倡议的一员，英国是中国的天然合作伙伴，将在“一带一路”倡议实施过程中提供支持。
联合国全球教育特使、英国前首相戈登·布朗表示，英中需要在财经、战略能源和移民与留学等问题上进行对话，达成更多贸易协定。布朗强调，“一带一路”倡议将对世界金融政治格局起到重要作用。
本届峰会为期6天，以“创新、复苏、共赢：迈向中欧商业合作新纪元”为主题，500余位中欧政要、企业家领袖和专家学者将就中国对外开放政策及全球经济环境、中欧金融机构协调发展、中欧科技创新领域合作等议题进行讨论。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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