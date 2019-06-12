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建设中的黑山南北高速公路连接起南部巴尔港与中东欧主要交通走廊

“中国朋友帮助我们实现高速路梦想”

本报赴黑山特派记者  叶  琦

2019年06月12日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　南北高速公路是黑山第一条高速公路，目前该项目已进入路面施工阶段。
　　本报记者 韩 硕摄

　　维也特尼克隧道是南北高速公路全线最长的隧道。工人们在隧道里施工。
　　本报记者 叶 琦摄

　　■南北高速公路是黑山第一条高速公路，由中国交通建设股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司承建，全长约180公里，2015年5月开工，共分5段建设。

　　■南北高速公路对黑山具有重要意义，这条高速公路将南部的巴尔港同中东欧主要交通走廊和市场相连，这样，黑山也能成为欧洲与中国贸易道路上重要的交通和运输枢纽之一。

　　

　　在黑山共和国莫拉查河峡谷崎岖不平的山坡上，中国建设者们正在修建一条穿越欧洲最艰难地形之一的高速公路——黑山南北高速公路。这是中国企业在欧洲修建的第一个综合性高速公路基建项目。本报记者近日前往探访了南北高速公路项目的施工现场。

　　“南北高速公路对国家发展意义重大”

　　从黑山首都波德戈里察驱车向北，沿着险峻的公路盘山而上，大约40分钟后，便来到了维也特尼克山深处的项目施工现场。沿途可见高耸壮观的桥墩、进出折返的各类施工车辆、干劲十足的施工人员，施工声此起彼伏。

　　南北高速公路是黑山第一条高速公路，由中国交通建设股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司承建，全长约180公里，2015年5月开工，共分5段建设。公路连接南部港口城市巴尔与北部城市博尔加雷，是泛欧11号走廊高速公路的重要组成部分。

　　今年4月以来，南北高速公路项目进入了紧张的路面施工阶段，施工团队正全力为2020年项目竣工通车完成最后一道工序。

　　“南北高速公路将助推黑山经济发展，人民的生活将得到明显改善。”黑山总理马尔科维奇表示，南北高速公路对黑山具有重要意义，这条高速公路将南部的巴尔港同中东欧主要交通走廊和市场相连，这样，黑山也能成为欧洲与中国贸易道路上重要的交通和运输枢纽之一。

　　黑山地处巴尔干半岛西南部、亚得里亚海东岸，是一个多山的国度，境内以盘山公路为主，欠发达的交通状况限制了黑山北部林业、农业和畜牧业产品向沿海地区以及向邻国的输送。

　　“从波德戈里察通往塞尔维亚首都贝尔格莱德，既有的R19公路和E80盘山公路，已有近百年的历史，年久失修。尤其是E80公路，狭窄的双向两车道经常拥堵，山上落石险情时有发生。”今年50岁的黑山质量工程师布尔诺维奇说，因为交通不便，货物从黑山运往塞尔维亚，至少得七八个小时。

　　南北高速建成通车后，从波德戈里察前往贝尔格莱德的车程将缩短近一半，双向4到6车道将让整段车程更加安全舒适，“这不仅推动了黑山内部的连通，也促进黑山的对外开放。”布尔诺维奇对于高速公路的建成充满期待。

　　“我们黑山人都喜欢自驾，高速公路建成后，相信大部分人会和我一样选择自驾出行。”波德戈里察市民科维尼奇说。

　　“每年到黑山来旅游的外国游客人数约100万，超过本国人口。这条高速公路将让外国游客更方便、更安全地进入黑山，北部的山林景区也将得以盘活。”黑山交通与海事部部长努尔科维奇表示，高速公路将沿线城镇纳入首都半小时经济圈内，未来这将是黑山现代化交通网络的主动脉，将极大带动黑山经济发展，“南北高速公路对国家发展意义重大”。

　　“中国建设者是我们真诚的合作伙伴”

　　盘过几段山路，记者来到了全线最长的隧道维也特尼克隧道。这条隧道于去年7月贯通。隧道内，项目施工如火如荼。记者遇到了在工地上工作近4年的布拉尼维迪奇，“以后无论是去贝尔格莱德看望上大学的孩子，还是和家人去海边度假，直接开车就行。我为自己正在从事的工作感到自豪。”

　　“中国企业把先进的设备和技术带到我们国家，这对黑山来说是一个巨大的机遇。中国朋友帮助我们实现高速路梦想。”地质工程师玛利亚·维塞利诺维奇说。

　　“维也特尼克隧道穿越石灰岩与复理岩地带，石灰岩地带岩溶发育，我们先后遇到各种类型的溶洞120余处，施工难度极大。”回想起工程建设中的艰难，维塞利诺维奇感慨地说，“我们齐心协力，完成了这项不可思议的任务。”

　　中国企业与黑山分包商Bemax签署了涵盖桥梁、隧道、路基、路面在内的多个分包协议，Bemax执行董事韦西林科·科瓦切维奇说，“这个项目技术难度大，我们年轻的工程师在与中国同伴的合作中学到了更专业、更高端的技术，公司效益也在成倍增长。”

　　在工地上工作3年有余的拉特卡·布尔诺维奇告诉记者，“中国建设者是我们真诚的合作伙伴，他们让我看到了黑山发展的希望”。

　　采访中，给记者留下深刻印象的还有南北高速公路项目附近的村民，他们把中国建设者当成了自家人。得知项目部在种植蔬菜，村民们特意送来牛羊粪等天然肥料；冬季大雪封山，村民们主动前来帮忙看管施工设备，还冒雪给建设者送来了自家酿的红酒；寒冷的冬季，附近教堂的修女利用闲暇时间编织毛线袜，送给中方员工……

　　“我们建设每一条高速公路，都离不开当地人的支持。在黑山，我们不仅要修建一条高标准的高速公路，还要为这里的人民多做点事，因为我们是朋友。”中交二公局黑山项目二分部项目经理周洋说。

　　中交二公局承建的黑山项目二分部位于海拔近千米的荒山上，当地居民只能靠储水池收集雨水或雪水解决饮水问题，储水池里水质混浊。2015年5月项目部进山了解到这一情况后，翻山越岭铺设了一条长达18公里的水管，把自来水引到每一户人家。

　　“以前我们从来都是靠天喝水，现在我们也有了自来水。感谢你们！”村民米蕾娜谈起项目部修建的自来水工程，感激之情溢于言表。

　　路图沃村位于地势较高的山上，村民每天不得不把车停在山脚下，再步行十几分钟回家。项目部给村民们铺平直通家门口的道路，他们开车回家更方便了。

　　布拉托诺基奇村村长维迪奇·博格奇感叹，“探望患病家庭、修缮学校、照顾独居老人……在中国建设者的帮助下，我们的生活越来越好，他们简直就是我们的亲人。”

　　“修好这条高速公路，造福当地，这就是我们到8000多公里之外的深山里工作的最大意义。”周洋说。

　　（本报波德戈里察电）


　　《 人民日报 》（ 2019年06月12日 16 版）
(责编：曹昆、岳弘彬)
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