南北高速公路是黑山第一条高速公路，目前该项目已进入路面施工阶段。

本报记者 韩 硕摄

维也特尼克隧道是南北高速公路全线最长的隧道。工人们在隧道里施工。

本报记者 叶 琦摄

■南北高速公路是黑山第一条高速公路，由中国交通建设股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司承建，全长约180公里，2015年5月开工，共分5段建设。

■南北高速公路对黑山具有重要意义，这条高速公路将南部的巴尔港同中东欧主要交通走廊和市场相连，这样，黑山也能成为欧洲与中国贸易道路上重要的交通和运输枢纽之一。

在黑山共和国莫拉查河峡谷崎岖不平的山坡上，中国建设者们正在修建一条穿越欧洲最艰难地形之一的高速公路——黑山南北高速公路。这是中国企业在欧洲修建的第一个综合性高速公路基建项目。本报记者近日前往探访了南北高速公路项目的施工现场。

“南北高速公路对国家发展意义重大”

从黑山首都波德戈里察驱车向北，沿着险峻的公路盘山而上，大约40分钟后，便来到了维也特尼克山深处的项目施工现场。沿途可见高耸壮观的桥墩、进出折返的各类施工车辆、干劲十足的施工人员，施工声此起彼伏。

南北高速公路是黑山第一条高速公路，由中国交通建设股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司承建，全长约180公里，2015年5月开工，共分5段建设。公路连接南部港口城市巴尔与北部城市博尔加雷，是泛欧11号走廊高速公路的重要组成部分。

今年4月以来，南北高速公路项目进入了紧张的路面施工阶段，施工团队正全力为2020年项目竣工通车完成最后一道工序。

“南北高速公路将助推黑山经济发展，人民的生活将得到明显改善。”黑山总理马尔科维奇表示，南北高速公路对黑山具有重要意义，这条高速公路将南部的巴尔港同中东欧主要交通走廊和市场相连，这样，黑山也能成为欧洲与中国贸易道路上重要的交通和运输枢纽之一。

黑山地处巴尔干半岛西南部、亚得里亚海东岸，是一个多山的国度，境内以盘山公路为主，欠发达的交通状况限制了黑山北部林业、农业和畜牧业产品向沿海地区以及向邻国的输送。

“从波德戈里察通往塞尔维亚首都贝尔格莱德，既有的R19公路和E80盘山公路，已有近百年的历史，年久失修。尤其是E80公路，狭窄的双向两车道经常拥堵，山上落石险情时有发生。”今年50岁的黑山质量工程师布尔诺维奇说，因为交通不便，货物从黑山运往塞尔维亚，至少得七八个小时。

南北高速建成通车后，从波德戈里察前往贝尔格莱德的车程将缩短近一半，双向4到6车道将让整段车程更加安全舒适，“这不仅推动了黑山内部的连通，也促进黑山的对外开放。”布尔诺维奇对于高速公路的建成充满期待。

“我们黑山人都喜欢自驾，高速公路建成后，相信大部分人会和我一样选择自驾出行。”波德戈里察市民科维尼奇说。

“每年到黑山来旅游的外国游客人数约100万，超过本国人口。这条高速公路将让外国游客更方便、更安全地进入黑山，北部的山林景区也将得以盘活。”黑山交通与海事部部长努尔科维奇表示，高速公路将沿线城镇纳入首都半小时经济圈内，未来这将是黑山现代化交通网络的主动脉，将极大带动黑山经济发展，“南北高速公路对国家发展意义重大”。

“中国建设者是我们真诚的合作伙伴”

盘过几段山路，记者来到了全线最长的隧道维也特尼克隧道。这条隧道于去年7月贯通。隧道内，项目施工如火如荼。记者遇到了在工地上工作近4年的布拉尼维迪奇，“以后无论是去贝尔格莱德看望上大学的孩子，还是和家人去海边度假，直接开车就行。我为自己正在从事的工作感到自豪。”

“中国企业把先进的设备和技术带到我们国家，这对黑山来说是一个巨大的机遇。中国朋友帮助我们实现高速路梦想。”地质工程师玛利亚·维塞利诺维奇说。

“维也特尼克隧道穿越石灰岩与复理岩地带，石灰岩地带岩溶发育，我们先后遇到各种类型的溶洞120余处，施工难度极大。”回想起工程建设中的艰难，维塞利诺维奇感慨地说，“我们齐心协力，完成了这项不可思议的任务。”

中国企业与黑山分包商Bemax签署了涵盖桥梁、隧道、路基、路面在内的多个分包协议，Bemax执行董事韦西林科·科瓦切维奇说，“这个项目技术难度大，我们年轻的工程师在与中国同伴的合作中学到了更专业、更高端的技术，公司效益也在成倍增长。”

在工地上工作3年有余的拉特卡·布尔诺维奇告诉记者，“中国建设者是我们真诚的合作伙伴，他们让我看到了黑山发展的希望”。

采访中，给记者留下深刻印象的还有南北高速公路项目附近的村民，他们把中国建设者当成了自家人。得知项目部在种植蔬菜，村民们特意送来牛羊粪等天然肥料；冬季大雪封山，村民们主动前来帮忙看管施工设备，还冒雪给建设者送来了自家酿的红酒；寒冷的冬季，附近教堂的修女利用闲暇时间编织毛线袜，送给中方员工……

“我们建设每一条高速公路，都离不开当地人的支持。在黑山，我们不仅要修建一条高标准的高速公路，还要为这里的人民多做点事，因为我们是朋友。”中交二公局黑山项目二分部项目经理周洋说。

中交二公局承建的黑山项目二分部位于海拔近千米的荒山上，当地居民只能靠储水池收集雨水或雪水解决饮水问题，储水池里水质混浊。2015年5月项目部进山了解到这一情况后，翻山越岭铺设了一条长达18公里的水管，把自来水引到每一户人家。

“以前我们从来都是靠天喝水，现在我们也有了自来水。感谢你们！”村民米蕾娜谈起项目部修建的自来水工程，感激之情溢于言表。

路图沃村位于地势较高的山上，村民每天不得不把车停在山脚下，再步行十几分钟回家。项目部给村民们铺平直通家门口的道路，他们开车回家更方便了。

布拉托诺基奇村村长维迪奇·博格奇感叹，“探望患病家庭、修缮学校、照顾独居老人……在中国建设者的帮助下，我们的生活越来越好，他们简直就是我们的亲人。”

“修好这条高速公路，造福当地，这就是我们到8000多公里之外的深山里工作的最大意义。”周洋说。

（本报波德戈里察电）

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 16 版）

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