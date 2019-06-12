推进务实合作 实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

中国和老挝合作建立的万象赛色塔综合开发区全景。

本报记者 孙广勇摄

在中国援布隆迪杂交水稻示范田中，中国专家和当地农民喜迎丰收。

本报记者 吕 强摄

共建一带一路为各国发展搭建了新平台

（西班牙）哈维尔·兰班

共建“一带一路”倡议支持多边主义原则和建设开放型世界经济，对推动全球经济发展和贸易合作具有重要积极意义。通过共建“一带一路”合作，世界上越来越多的国家可以享受到中国快速发展所带来的红利。

2018年，我参加了首届中国国际进口博览会。我有幸在开幕式现场聆听了习近平主席的主旨演讲，他所阐述的有关中国坚定维护多边贸易体制的主张，让我们对加强与中国的联系有了更加坚定的信心。日前举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛取得了丰硕成果，对于进一步推动互联互通和多边合作具有重要意义。在高峰论坛上，习近平主席宣布中国将采取一系列重大改革开放措施。这一表态令人振奋。欧洲和中国应当积极探求双方在第三方市场合作等共建“一带一路”框架下新的契合点，加深合作，实现互利共赢。

共建“一带一路”倡议支持多边主义原则和建设开放型世界经济，对推动全球经济发展和贸易合作具有重要积极意义。随着共建“一带一路”不断推进，中欧班列等通道建设越来越完善，推动了各国间的互联互通，为各国发展搭建了新平台，提供了新机遇。通过共建“一带一路”合作，世界上越来越多的国家可以享受到中国快速发展所带来的红利。

过去几年来，西班牙与中国的经贸关系显著加强。西班牙将中国视为最重要、最具潜力的合作伙伴之一，与中国在各领域的联系越来越紧密。目前，中欧班列已经成为欧中共建“一带一路”合作的重要项目，给欧洲带来了更多发展机遇。例如，“义新欧”班列的开通为西班牙企业对华出口提供了新渠道，使西中之间的经贸往来日益频繁，西中之间的交流合作也因此更加密切。

阿拉贡自治区同样受益于共建“一带一路”合作。2016年，阿拉贡自治区和浙江省义乌市政府签署了“义新欧”战略合作协议，以铁路运输为基础促进两地商贸合作。近年来，阿拉贡自治区和义乌实现了频繁的人员互访，在物流、农业和会展等领域开展了多项具体合作。据估算，2018年，阿拉贡自治区对华出口同比增长超过18%。在双方共同努力下，“义新欧”班列已途经阿拉贡自治区首府萨拉戈萨。未来萨拉戈萨还将增设“义新欧”班列停靠站。相信这一线路将为西班牙发展对华贸易，以及与沿线其他国家和地区加强经贸往来提供更多便利。

中国的城市面貌和科技创新都令我赞叹不已。中国未来的发展极具潜力。“一带一路”是西班牙应积极参与的“未来之路”。随着中国开放的步伐越来越大，西中在共建“一带一路”框架下将展开更多务实合作。

（作者为西班牙阿拉贡自治区主席，本报驻西班牙记者姜波采访整理）

通过共建一带一路倡议泰中两国持续加强合作

（泰国）马天松

共建“一带一路”倡议在经济全球化中发挥关键作用，为推动建立更加公正、合理、平衡的国际秩序作出贡献。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席强调，共建“一带一路”，关键是互联互通。我们应该构建全球互联互通伙伴关系，实现共同发展繁荣。互联互通项目促进了泰国同其他国家的贸易往来，为泰国经济发展作出了贡献。未来，在互联互通领域，泰中将有更多的合作机会。基础设施互联互通也是澜湄合作的优先领域之一，有利于该地区的发展和人民生活的改善。

共建“一带一路”倡议正在重振古丝绸之路，并通过基础设施建设连接中国与世界。随着越来越多的国家参与“一带一路”建设，共建“一带一路”倡议在经济全球化中发挥关键作用，为推动建立更加公正、合理、平衡的国际秩序作出贡献。

泰中友好关系源远流长，两国人民的交往有着上千年的历史。如今，通过共建“一带一路”倡议，泰中两国在经济、文化、教育等领域持续加强合作。2017年12月，作为泰中两国共建“一带一路”合作的旗舰项目，中泰铁路正式开工建设。该铁路建成后，将有助于东南亚地区的互联互通，并将带动沿线的旅游业、商业发展，极大地改善当地人民的生活。

2017年，我很荣幸成为澜湄水资源合作中心和河海大学共同实施的“澜湄合作”水资源高层次人才计划的首批学员。这个人才培养项目也是澜湄水资源合作的一部分，为湄公河流域国家培养水利人才作出了贡献。作为由流域六国共同创建的新型次区域合作机制，澜湄合作是共商共建“一带一路”的重要平台，有利于发挥六国地缘相近、人文相亲、经济互补性强的优势，激发各国发展潜力。近年来，澜湄合作取得了显著成效。中国积极与其他国家分享经验，并通过在基础设施和水资源管理等方面的合作，有效地改善了湄公河流域国家人民的生活。

我对中国过去40多年来在水利基础设施建设、水治理能力提升以及水利发展促进经济发展方面取得的成就印象深刻。现在，中国正迎来高质量的发展，在科技创新、基础设施建设等方面发展迅速。在发展过程中，中国政府对长远目标作出合理规划，出台相应政策措施，切实高效完成发展任务。我很高兴能来到中国，学习借鉴中国的发展经验。希望泰中两国在共建“一带一路”框架下继续通力合作，实现共同发展、合作共赢。

（作者为泰国自然资源与环境部水资源司政策分析师，本报记者刘慧书面采访整理）

共建一带一路已经在非洲许多国家结出硕果

（加纳）塞缪尔·尼·欧代

共建“一带一路”倡议是中国为全球治理提供的国际公共产品。人类命运共同体理念正在受到越来越多国家的支持，共建“一带一路”正是构建人类命运共同体的具体实践。

对非洲国家来说，共建“一带一路”倡议创造机遇和希望，非洲国家和人民正在从中受益。

加纳与中国长期保持友好关系。上世纪八九十年代开始，中国以双边奖学金的方式，为许多非洲青年提供接受高等教育的机会，为非洲的人力资源开发作出了重大贡献。这些人才回到非洲后，成了各领域的中坚力量，并在今天继续为非洲参与共建“一带一路”贡献力量。

中国为加纳的发展和民生的改善作出了突出贡献。以水资源开发为例，随着人口增长、气候变化和经济发展，加纳对水的需求越来越高。然而，受经济发展水平限制，加纳的水力资源得不到充分开发利用。中国企业修建的布维水电站是加纳第二大水电站，有助于解决加纳的用水问题。此外，中国援非“万村通”项目帮助加纳偏僻村庄里的村民看上了卫星电视，有助于加纳民众开阔眼界，改善生活条件。

近6年来，共建“一带一路”已经在非洲许多国家结出硕果，共商共建共享的理念深入人心。中国和非洲国家合作，通过铁路、公路、港口、桥梁等基础设施建设项目，为非洲国家实现互联互通和发展经济提供助力。蒙内铁路为非洲国家创造了大量的就业和发展机遇；亚吉铁路使内陆与海洋实现联通，推动了商品和人员的流动；麦洛维大坝等水利枢纽项目使非洲民众免受洪水和干旱的侵害，大大改善了非洲的供水条件，为非洲的水资源开发作出了突出贡献……事实证明，中国在真心实意帮助非洲发展。

共建“一带一路”倡议是中国为全球治理提供的国际公共产品。中国积极推动共建“一带一路”有利于实现联合国2030年可持续发展目标。通过提供基础设施建设贷款、奖学金、技术援助、技术推广服务等方式，中国正在为世界许多国家的发展提供支持。这有助于帮助各国民众过上更美好的生活，推动建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成功举办，成果丰硕。习近平主席宣布中国将采取一系列重大改革开放举措。中国扩大改革开放，顺应了全球化的历史潮流，将给非洲带来更多的发展机遇。通过共建“一带一路”，中国与其他国家分享经验和技术，让其他国家搭乘中国发展的快车，这十分值得称赞。人类命运共同体理念正在受到越来越多国家的支持，共建“一带一路”正是构建人类命运共同体的具体实践。

（作者为夸梅·恩克鲁玛科技大学土木工程学院院长，本报驻南非记者万宇书面采访整理）

布隆迪人民真正享受到了共建一带一路带来的实惠

（布隆迪）恩泽依马纳·劳赛夫

非中早已结成休戚与共的命运共同体。共建“一带一路”倡议为非洲各国的经济、贸易发展提供了平等互利、合作共赢的平台。非洲人民切实感受到了中国人民的真诚，充满对共同发展的期盼。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国宣布将推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进，并将采取一系列重大改革开放措施。这格外令人振奋。作为负责任的大国，中国努力为解决有关人类前途命运的问题贡献中国智慧。共建“一带一路”倡议既促进了全球的经济发展和基础设施建设，也为中国文化与世界其他文化之间的交流互鉴提供了机会。

我与中国有着很深的渊源。上个世纪80年代中期，我高中毕业后，得到中国政府奖学金来到天津大学学习。我亲眼见证了中国经济的快速腾飞。本科毕业后我回到布隆迪，后来又在中国继续攻读硕士、博士学位。2012年，布隆迪大学孔子学院揭牌成立，我成为孔子学院布方院长，继续我同中国的缘分。

共建“一带一路”倡议推动了中国与其他国家的友好交往，促进了不同文化之间的交流。布隆迪大学孔子学院成立已经7年了，我们在首都布琼布拉以及吉特加省15所中学、4所大学里开设了汉语课。孔子学院还开设了成人班，为大学及中学的工作人员讲授汉语。目前，孔子学院的学员已近6000人。这里不仅仅教授语言，更将中国文化以及中国人民勤奋向上的精神带到非洲。受中国文化的影响，我的很多学生选择到中国读大学，并在学成后为布隆迪的发展作出贡献。他们中有医生，有工程师，有翻译……非中之间的情谊在延续。

共建“一带一路”倡议深刻影响着非洲国家，给非洲带来了经济发展的大好机遇。布隆迪人民真正享受到了共建“一带一路”带来的实惠。例如，中国公司帮助我们修路修桥、发展农业，指导我们种植高产水稻……他们给布隆迪带来了经验和技术，为当地发展和民生改善作出了贡献。中国医疗队一直在为布隆迪百姓免费进行白内障手术，努力帮助当地提高医疗水平。共建“一带一路”给非洲带来了切实改变，这恰恰是非洲人民所需要的。

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。非中早已结成休戚与共的命运共同体。非洲国家资源丰富，但缺少发展机会。共建“一带一路”倡议秉持共商共建共享原则，为非洲各国的经济、贸易发展提供了平等互利、合作共赢的平台。中国始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲，把中国发展与非洲发展紧密结合。非洲人民切实感受到了中国人民的真诚，充满对共同发展的期盼。非洲希望能搭上中国高速发展的快车，共建“一带一路”，携手构建更加紧密的中非命运共同体。

（作者为布隆迪大学孔子学院布方院长，本报驻南非记者吕强书面采访整理）

共建一带一路是一项实实在在的事业

（法国）艾力克·穆瑞丝

作为促进各国共同发展的平台，共建“一带一路”在推动各国经贸合作、繁荣发展的同时，也为不同文明之间的互学互鉴以及各国人民的相互了解作出了贡献。这是一项实实在在的事业，有助于推动建立一个更加美好的未来。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席提出，面向未来，我们要聚焦重点、深耕细作，共同绘制精谨细腻的“工笔画”，推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进。我对此印象深刻，习近平主席为进入新阶段的共建“一带一路”提供了新指引。本届论坛提出的建设数字丝绸之路、创新丝绸之路等主张都非常有远见。在亚洲文明对话大会上，习近平主席强调，交流互鉴是文明发展的本质要求。只有同其他文明交流互鉴、取长补短，才能保持旺盛生命活力。

几千年来，古丝绸之路促进了中国和世界的交流。今天，共建“一带一路”倡议让中国和世界又紧密地连接在一起，共同发展、共同繁荣。

我第一次来中国是在2002年。中国的勃勃生机、青年的求知欲和努力以及中国人民的热情好客都给我留下了深刻的印象。2003年，巴黎高等计算机学院开始了与河北工业大学的合作办学项目，共同培养了很多高技能国际化人才。受益于中国在教育领域不断扩大对外开放，巴黎高等计算机学院开始了国际化进程。

共建“一带一路”倡议的实施，为推动区域教育开放、交流、融合提供了良好契机。2016年，中国教育部印发《推进共建“一带一路”教育行动》，深化与共建“一带一路”国家的教育合作，促进民心相通。越来越多的国际学生来到中国学习，巴黎高等计算机学院世界各地的学生也因此有了到中国交流学习的机会。

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”。“一带一路”建设的人文基础是民心相通。只有增进互相了解，不同国家间才能互相尊重，合作共赢。跨文化交流在促进民心相通方面发挥着重要作用。巴黎高等计算机学院的学生们在中国学习汉语、武术、书法、曲艺等中国传统文化课程，加深了对中国文化的了解，并将自己的文化介绍给中国。他们中的很多人学成后选择在充满机遇的中国工作。比如，法国学生亚历山大在北京的一家信息技术公司工作。现在，他被公司委任负责协助管理共建“一带一路”国家的业务。

也有一些人选择回到祖国，在他们的家乡成为传播中国文化的桥梁。比如，共建“一带一路”给摩洛哥带来了发展机遇，摩洛哥学生亚鑫决定回国发展。工作之余，亚鑫建立了一个微信群，将摩中两国的朋友拉在一起。目前，这个微信群已有300多人。共建“一带一路”让世界各国的年轻人联系在一起，互通有无、共同进步。

作为促进各国共同发展的平台，共建“一带一路”在推动各国经贸合作、繁荣发展的同时，也为不同文明之间的互学互鉴以及各国人民的相互了解作出了贡献。这是一项实实在在的事业，有助于推动建立一个更加美好的未来。

（作者为巴黎高等计算机学院校长，本报记者李琰书面采访整理）

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 17 版）

(责编：曹昆)