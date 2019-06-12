第二届中国—南亚合作论坛在云南举行

本报玉溪6月11日电 （记者张帆、李茂颖）6月10至11日，第二届中国—南亚合作论坛在云南玉溪举行，来自南亚东南亚国家、印度洋地区国家、欧洲和大洋洲地区国家及相关国际组织的嘉宾相聚抚仙湖畔，交流互鉴、携手前行，共同描绘中国—南亚地方合作美好蓝图。

据介绍，本次论坛以“深化地方合作，实现互利共赢”为主题，设置了经贸、减贫、省市长对话、文化、传媒、孟中印缅地区合作等多项议题；同时平行举办中国—南亚省市长论坛、中国—南亚经贸合作会议、中国—南亚减贫地方合作论坛、中国—南亚媒体论坛、孟中印缅地区合作论坛第十三次会议。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 06 版）

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