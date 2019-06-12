第二届中国—南亚合作论坛在云南举行

本报玉溪6月11日电 （记者张帆、李茂颖）6月10至11日，第二届中国—南亚合作论坛在云南玉溪举行，来自南亚东南亚国家、印度洋地区国家、欧洲和大洋洲地区国家及相关国际组织的嘉宾相聚抚仙湖畔，交流互鉴、携手前行，共同描绘中国—南亚地方合作美好蓝图。
据介绍，本次论坛以“深化地方合作，实现互利共赢”为主题，设置了经贸、减贫、省市长对话、文化、传媒、孟中印缅地区合作等多项议题；同时平行举办中国—南亚省市长论坛、中国—南亚经贸合作会议、中国—南亚减贫地方合作论坛、中国—南亚媒体论坛、孟中印缅地区合作论坛第十三次会议。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】