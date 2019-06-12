中国2019世界集邮展览在武汉开幕

本报武汉6月11日电 （记者田豆豆、范昊天）11日上午，中国2019世界集邮展览在武汉市开幕，来自84个国家和地区的4683框邮票精彩亮相。
本届世界邮展以“繁荣互促、和平互信、文化互鉴、生态互助”为主题，不仅首次集中展出新中国成立70年来发行的1358套邮票，还展出了中国邮政邮票博物馆馆藏的清代大龙邮票、红印花加盖小字“当壹圆”邮票、民国“临时中立”大全套、苏维埃邮政邮票等众多珍品邮票。开幕式现场首次发布了《中国2019世界集邮展览》纪念邮票1套2枚、小型张1枚，邮票图案分别取自武汉的历史名画《江汉揽胜图》和在湖北随州出土的战国早期曾侯乙尊盘。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】