垄断设施、监视全球，网络公共空间竟成美国私有领地

近期，美国在全球污蔑中国通信设备存在安全风险，其理由是华为、海康威视、大疆等中国企业可能在设备中植入后门，帮助中国政府监视全球，但美国从来没有拿出实质性的证据。美国之所以如此担忧，借用中国的古话就是“以己度人”。因为恰恰是美国自己，一直以来在利用信息通信技术领域优势，监视全球通信，其“以小人之心度君子之腹”，担心其他国家破坏其一家独大的局面、也像他一样实施全球监听，就不足为奇了。

用西方媒体的话说，“美国监听着全球90%的通信”，这一点，在斯诺登披露的“棱镜”计划文件里已有印证。据报道，美国情报部门在21世纪刚刚开始的那几年，就研发出了针对各个通信公司产品的监听技术。

《卫报》记者格伦·格林沃尔德透露，美国国家安全局在美国供应商出口给国际客户的路由器、服务器等网络设备中，秘密植入“后门监控工具”，并重新包装、密封、运输、交付给海外用户。2013年路透社还报道，美国国家安全局曾与加密技术公司RSA达成了1000万美元的协议，要求在移动终端广泛使用的加密技术中放置后门。作为信息安全行业的基础性企业，RSA此次曝出的丑闻影响非常巨大，令全世界震惊。格林沃尔德讽刺道，多年来，美国政府一直游说西方机构，诬称购买来自华为等中国厂商的网络设备存在被安装后门的风险，与此同时，美国国家安全局却给国际客户的设备中植入后门。

“棱镜”计划被曝光之后，美国的全球监视并没有放松。2015年，美国国会通过法案，决定只结束针对美国国内的监控项目。2018年1月，美国总统特朗普签署法案，批准将颇具争议的《涉外情报监视法》702条款延长6年。美国情报机构将能继续在没有授权的情况下，监控美国境外目标的电邮和短信等通信。2018年，美国总统特朗普正式签署了《澄清境外数据的合法使用法案》，使执法机构更容易要求访问企业掌握的数据，而不管数据存储在哪个国家。

对美国鼓吹中国通信设备安全风险的原因，美国媒体《商业内幕》报道中有一针见血的分析——该媒体引述安全专家的观点认为，（以莫须有的名义中伤中国厂商）美国只是担心失去对电信基础设施的控制权。

可惜的是，对美国的“数字霸权”行径，其他国家并不买账。5月16日，法国总统马克龙表示，法国在建设5G方面重视国家安全，但不会封锁特定供应商；与此同时，德国总理默克尔也重申，只要符合既定安全标准的企业，就可以参与到德国的5G建设当中。多个盟友不会封锁华为的表态，无疑给在游说华为设备安全风险的美国以沉重一击。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 02 版）

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