王毅会见斐济外长塞鲁伊拉图

新华社北京6月11日电 （记者郑明达）国务委员兼外长王毅11日在北京会见斐济外长塞鲁伊拉图。

王毅表示，中方高度重视同斐济的关系，愿同斐方加强发展战略对接，共商共建共享推进“一带一路”合作，共同维护自由贸易和多边主义。中方在太平洋岛国地区没有任何私利，不谋求所谓“势力范围”。愿同斐方及各岛国一道，加强各领域交流合作，实现共同发展，共同繁荣。

塞鲁伊拉图表示，感谢中方多年来向斐方提供的帮助。斐方愿同中方深化全方位合作，推动斐中全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 02 版）

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