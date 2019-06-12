加征关税的“游戏”必将付出代价（国际论坛）

动辄对其他国家以加征关税相要挟，是当前美国决策者的思维定式——凡是美方要的你就得给，否则就拿加征关税的大棒威胁你。如此强盗逻辑，让人们感觉如同穿越到历史上列强频施“炮舰政策”的年代。这，还是21世纪吗？

最近，美方用加征关税恫吓墨西哥，迫使墨方同意加大力度阻止试图抵达美国的中美洲移民。美方得意洋洋宣告同墨方达成了“伟大的协议”，可没过两天，美国国务卿蓬佩奥又声称如果墨西哥在遏制非法移民方面没有取得足够进展，美国还可能对墨西哥商品加征关税。赤裸裸的“丛林法则”，再次令世界震惊，来自国际社会的批评汹涌而起。世界贸易组织前总干事拉米严词谴责美方“绑架”式行径“完全违反了世贸组织规定”，担心墨方未来可能将面临美方更多威胁。

人们不应忘记错误的经贸政策所导致的恶果。上世纪20年代末美国提出以邻为壑的高关税政策，随后出现美国“大萧条”、世界经济危机，全球贸易总量自1929年至1934年萎缩66%，这是惨痛的教训。二战之后建立的国际秩序，初衷就是不让悲剧重演。但是，美国现政府痴迷于加征关税的危险游戏，俨然成了全球市场的风险源，让世界上越来越多的人深感忧虑。

美国一些政客在“关税游戏”中入戏很深，一次又一次践踏国际关系道义底线。他们自以为无节制加征关税是灵丹妙药，甚至“嗑药成瘾”，觉得“没有关税就永远不可能做成交易”，完全看不到这一切给美国自身已经造成的混乱和损失，完全无视这一切给全球市场带来了多大的压力和冲击。西班牙埃菲社报道指出，全球市场已经由于美国政府滥用关税而陷入疯狂，人们开始担忧二战后不断成长的多边机制的稳定性。德国《每日镜报》网站的文章形容美方“正在朝着作为全球化经济心脏的国际分工和产业供应链开枪”。

美国媒体近日报道了洛杉矶港因“关税战”而陷入的混乱：从航运、公路运输、铁路运输、仓储、建筑、制造业到农业，南加州物流业的整个供应链呈现各式“梗阻”，当地人用“一场噩梦”来形容乱象。但是，美国那些政客既不顾及美国人民的现实困境，也听不进任何不同意见——遇有媒体批评，就称人家是“衰落的”或“无诚信的”媒体。他们以为耍横就能“让美国再次伟大”，但现实不是幻想，更容不得妄想。他们违背经济规律，更看不清全球发展大势，终将付出沉重的代价。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 02 版）

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