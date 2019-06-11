“春蕾计划”青春期教育项目关爱青春成长

人民网讯 近日，中国儿童少年基金会“春蕾计划”青春期教育项目在北京召开2019年度专家研讨会。近30位来自心理、卫生健康、家庭教育、学校教育、儿童保护等领域的权威专家齐聚一堂，围绕青春期教育的内容及如何科学有效地传播青春期知识等议题进行了研讨，对项目科学有效的实施与推进起到了重要的促进作用。会上透露“春蕾计划”青春期教育项目将于6月13日在北京正式启动。项目首年将以“你好，女孩”为主题，在全国5个省、市的150所学校先行开展推广。

“春蕾计划”诞生于1989年，是中国儿童少年基金会在全国妇联领导下发起并组织实施的儿童公益项目。多年来，“春蕾计划”形成了关爱儿童，特别是女童教育、安全、健康资助体系，是女童帮扶领域的标杆性公益项目。2019年是“春蕾计划”发起的三十周年，也是“春蕾计划”探寻新发展、新方向的重要一年。为此，中国儿童少年基金会发起“春蕾计划”青春期教育项目，以城乡10-14岁青春期儿童少年（尤其是女童）为主要受益目标群体，打造系统、专业、科学的青春期教育内容，形成学校、家庭、社会相结合的青春期教育协同体系，促进广大儿童少年的全面发展。

中国儿童少年基金会在项目设立之初专门进行了前期调研，通过采访31位生理保健、心理健康、营养健康、家庭教育、学校教育、儿童保护等多领域的权威专家，走访12所小学的老师和学生，梳理我国青春期教育发展史及现状，经过系统的调研分析，论证了开展以儿童发展为核心、综合性的青春期教育的必要性和重要性，并依据调研结果制定了项目实施方案。

“青春期教育是实施素质教育、促进儿童少年健康发展的重要工作。”在研讨会上，中国儿童少年基金会秘书长朱锡生强调了青春期教育的重要性， “春蕾计划”青春期教育项目的开展，对儿童人格教育至关重要。

中国儿童少年基金会项目联络部主任韩丽娜表示，项目将采用儿童少年喜欢的动漫方式，以可爱少女元七七为主人公创作校园、家庭故事等形式，开发故事书、教育课件以及适合网络传播的科普条漫、短视频等，通过“线上推广+线下落地”模式，探索出符合中国特色青春期教育体系，实现儿童少年的全面发展。

北京大学心理与认知科学学院教授苏彦捷作为专家组组长介绍了项目知识体系，涵盖个体层面、社会与家庭层面。个体层面侧重于生理教育与心理教育，而社会与家庭层面侧重于儿童保护与社会家庭教育。

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