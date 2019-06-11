博鳌亚洲论坛全球健康论坛首届大会共谋人类健康福祉

新华社青岛6月11日电（记者温竞华、苏万明）博鳌亚洲论坛全球健康论坛首届大会11日在青岛开幕。大会围绕“健康无处不在——可持续发展的2030时代”的主题和“人人得享健康”口号，讨论大健康相关领域热点，促进全球合作，着力增进亚洲及世界人民的健康福祉。

全球健康论坛大会由博鳌亚洲论坛于2018年发起成立，是健康领域政商学结合、高端对话与务实合作、具有广泛代表性和权威性的综合性平台。本次大会聚焦“智能时代的医疗创新与发展”“创新技术在生命科学领域的发展及应用”“老龄化”“女性健康”等健康领域热点话题，吸引了多国卫生健康部门负责人、相关国际机构和非政府组织代表、产业界代表、企业家、投资家和科学家等嘉宾参会交流。

大会主席陈冯富珍在开幕式致辞中表示，公共卫生医疗是公益事业，在全球化的时代，没有一个国家可以在一些重大公共卫生医疗问题上得以幸免。因此，“人人得享健康”目标的实现需要人人参与、国际合作。“全球健康论坛首届大会旨在提供这样一个平台，促进政商之间的合作，促进公益和非公益组织共同合作，促进科学家、投资人、政策制定者等共同为大会的主题而努力。”

博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，论坛从设立伊始，就不局限于讨论药品和医疗器械等传统的医药专业问题，而是着眼于大健康产业的前沿发展和跨界融合趋势，致力于汇聚全产业的智慧，促进跨领域合作。在大数据、人工智能、生物科研等快速发展的今天，我们应该以新的眼光和视角看待健康产业，赋予健康产业以新的时代内涵。

据了解，此次全球健康论坛大会会期为6月10日-12日，议程包括28场分论坛和16场重要活动以及全球健康博览会开幕式等，目前有来自55个国家和地区的2600名代表参会。大会由博鳌亚洲论坛、山东省政府联合主办，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会、青岛市人民政府承办。

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