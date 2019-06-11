就业率、股市市值保持双高，2019年第一季度美国GDP年化季环比初值达到3.2%……自美国政府挑起中美经贸摩擦以来，美国经济似乎还不错，这成了他们不断升级经贸摩擦的一个重要支撑。以至于一些美国政客信心满满地说：贸易战很简单，我们肯定赢。

如何看待美国经济所谓的“繁荣”，需要进行全面理性分析。从一些指标看，美国经济在往上走，但能否持续，一个要点是看资本积累的状态。2019年第一季度美国私人部门固定投资年增长率只有1.5%，明显低于2017年和2018年的同期第一季度的增速，这显然不是好兆头。根据美国官方发布的数据，2019年4月，美国耐用品订单环比下滑2.1%，超过预期2.0%的跌幅。衡量经济扩张的重要指标——核心资本货物订单4月份下降了0.9%。从发展趋势看，经济界人士对美国经济的前景争议很大。美国全国商业经济协会近期发布的调查报告显示，许多经济师预测，美国经济2020年底以前出现衰退的可能性几乎翻倍，这主要缘于美国政府的贸易保护主义政策。

有许多研究表明，从长期看，美国经济正处在所谓经济“长波”的下降期，不是稳步上升，而是稳步下降，包括美国前任财长萨默斯在内的很多学者用“长期停滞”来描述美国的经济表现。目前没有任何迹象表明美国中长期经济基本面得到了改善。虽然美国政客不断吹嘘“有史以来最好的经济”，但事实胜于雄辩。美国年均GDP增长率1950-1979年为4.0%，1980-2007年为3.0%，2010-2016年为2.2%，近两年为2.55%。显然，近两年的增长率不仅明显低于战后所谓的“黄金年代”和上世纪90年代的“克林顿繁荣”，与奥巴马执政中后期相比也只是基本持平，更是远未实现经济增速达到4%以上的承诺。

人们普遍认为，近两年美国经济的“繁荣”主要靠减税和发债，基础并不牢靠。比如2017年底通过了《减税与就业法案》，短期看或许有助于美国经济增长，可以改善公司利润表从而刺激股市上涨，但长期看对于企业真实的生产、投资行为影响不大。据宾夕法尼亚大学沃顿商学院的预算模型测算，2018年至2027年间，减税对经济提振幅度仅为年均0.06到0.12个百分点。并且，此次减税显著偏袒企业和富人阶层，将进一步扩大美国的贫富差距，从而进一步损害美国经济增长的潜力。

以减税拉动经济增长的效果有限，给财政造成的压力却是巨大的。特朗普担任美国总统后的第一个完整财政年度（2017年10月1日-2018年9月30日），美国联邦预算赤字达到7790亿美元，较上年同期扩大17%，为2012年以来最高。今年2月，美国财政部公布数据显示，美国公共债务规模达到22.01万亿美元，这意味着近两年又增加了至少2万亿美元。被称为“新债王”的美国“双线资本”（Doubleline Capital）首席执行官刚德拉克直言，美国经济的增长仅仅是债务的增长而已。美国花旗银行也警告称，市场开始质疑美国偿付能力的“致命时刻”即将到来。

这一“致命时刻”很可能因为中美经贸摩擦升级而加速到来。美方志在必得的经贸摩擦将对美国经济产生严重负面影响，成为拖累美国经济的沉重负担。从生产的角度看，中美制造业相互依存度很高，许多美国制造商依赖中国的原材料和中间品，相互加征关税必然提高美国企业的生产成本，降低企业利润。从消费的角度看，加征关税将导致美国国内物价水平上升，消费者将为同等数量的产品增加更多的支出，因而在现有收入水平下必然出现内需下降。从进出口的角度看，中美相互加征关税将直接导致美国对中国出口的下降，同时由于美国企业生产成本提高，导致美国产品国际竞争力下降，因而对其他国家的出口也产生下降压力。总之，中美经贸摩擦将给美国经济带来全方位的负面影响，从而在经济增长、就业等方面形成较大压力。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼近日撰文指出，美国关税政策明显违背了国际规则，将摧毁许多制造业工作岗位，伤害美国农民利益，令美国民众生活水平下降。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪的模型显示，全面贸易战将导致美国就业人数从今年第三季度到2021年年中减少310万人，同时失业率到2021年年中将升至6.6%。英国《卫报》在评论中指出，中美经贸摩擦“几乎伤害了美国经济的每一个领域，几乎没有产生赢家”。

事实上，中美经贸摩擦对美国经济的负面影响已经开始兑现。尽管美国一季度GDP数据表现尚可，但从需求层面来看，商品销售疲弱，消费者支出放缓，个人消费支出的增速萎缩尤其明显，季度环比增长只有1.2%。统计数据显示，今年4月份美国消费领域和制造业均出现明显下滑，反映经济活跃度的美国货运需求指标——“卡斯运量指数”的发货量指数下滑3.2%，连续第5个月走低。美国全国商业经济协会(NABE)公布的4月份调查显示，只有53%的经济学家预计今年美国经济将增长2%以上，而1月份时则有67%的经济学家这么认为。牛津经济研究院首席美国经济学家格雷格·达科分析认为，随着减税及联邦支出增加的刺激作用减退以及贸易战的升级，会有更强大的不利因素抑制消费者支出的增长。

历史早已证明，贸易保护主义是毒药而不是良方，搞经贸摩擦没有赢家，伤人也必伤己。20世纪30年代大危机席卷全球，一个重要原因就是美欧等国高筑关税壁垒、大打贸易战。殷鉴不远，美方在经贸摩擦上一条路走到黑，不仅不会促进美国经济繁荣，反而成为祸害美国经济的罪魁，自己造的毒药自己吃。

寄希望于通过经贸摩擦来促进经济繁荣，只是一种神话、一个幻想。正如经济学家加雷斯·莱瑟所指出的，“它（贸易战）将对中国产生影响，但不像人们想象的那么多，而对美国的影响将更大。”（来源：“金沙滩论坛”微信公众号）

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