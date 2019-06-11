一艘非法移民船在希腊海域沉没至少7人死亡

新华社雅典6月11日电（记者李晓鹏 于帅帅）一艘非法移民船11日在希腊爱琴海东部的莱斯沃斯岛海岸附近倾覆，至少7人丧生。

希腊雅典通讯社报道说，遇难者中有3名未成年人，同时希腊海岸警卫队救出57人。目前救援队在继续寻找幸存者和遇难者。

幸存者对当地媒体说，他们在当天凌晨2时左右从土耳其海岸乘坐塑料小艇出发，但在到达莱斯沃斯岛前不久，船只因超载倾覆。

爱琴海是非法移民经由土耳其偷渡到欧洲大陆的重要通道。在抵达希腊的超过100万人中，超过半数从莱斯沃斯岛登陆，随后前往其他欧洲国家，直至2016年欧洲多国边境对难民关闭。

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