泰国国王批准巴育出任总理

新华社曼谷6月11日电（记者杨舟）泰国国王玛哈·哇集拉隆功11日批准巴育出任泰国新一任总理。

当天中午，工作人员赴总理府向巴育宣读了国王圣谕。圣谕说，巴育在5日国会会议上获得半数以上议员的支持，当选总理。国王按照宪法程序批准巴育出任泰国总理，立即生效。

巴育随后发表讲话说，他将为国家和人民尽心尽力，打造清廉、高效的政府，缩小贫富差距，提升农民和低收入者的生活水平，培养人才，让年轻人参与国家发展进程。

泰国媒体预测，巴育将建立以人民国家力量党为首的19党联合政府，组成不超过36人的新一届内阁。

2014年，泰国军方发动政变推翻英拉政府。时任陆军司令的巴育随后领导成立全国维持和平秩序委员会，担任总理并执政至今。今年3月，泰国举行政变后首次国会选举，选举产生下议院500名议员。上议院250名议员则由全国维持和平秩序委员会委派。6月5日，在上下两院联席会议上，巴育获得500票支持，当选总理。

根据泰国宪法，全国维持和平秩序委员会将在新内阁成立后解散。

(责编：燕勐、杨牧)