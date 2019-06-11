阿联酋国家石油公司获得6.9亿美元中资银团贷款

新华社迪拜6月10日电（记者苏小坡）总部位于迪拜的阿联酋国家石油公司10日宣布，从三家中资银行组成的银团联合体获得为期5年的6.9亿美元贷款。
据该公司发布的声明，这个银团联合体由中国工商银行、中国农业银行和中国建设银行设在迪拜的分行组成，贷款将为公司的整体业务提供资金。
声明表示，阿联酋国家石油公司将通过勘探开采、供应运营、燃料零售、航空燃料和其他石油产品生产和销售部门，持续为发展阿联酋和迪拜本地经济提供助力。
这笔贷款交易由中国工商银行牵头另两家中资银行筹组资金，并对交易进行结构安排。
中国工商银行迪拜国际金融中心分行总经理张俊国表示，这笔贷款凸显出中资银行对阿联酋国家石油公司长期增长的信心，同时也是中资银行深入支持当地经济发展的积极实践。
阿联酋国家石油公司首席执行官赛义夫·法拉西说，阿联酋国家石油公司是地区能源市场创新和技术领域的先行者，这笔交易体现了国际金融机构对公司增长计划和金融前景的信心和认可。
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