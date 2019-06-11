新华社华盛顿6月11日电 新闻分析：美联储面临独立性与经济放缓双重考验

新华社记者杨承霖

美国总统特朗普10日再度批评美联储，要求美联储以更宽松的货币政策支撑美国经济。分析人士普遍认为，即使美联储不愿在白宫压力下转向宽松政策，也不得不降息支持正在放缓的美国经济，并最终为美国升级贸易争端造成的损失“买单”。

特朗普10日在接受媒体采访时说，美联储没有听从他的主张，犯了“大错”。他还抱怨，美联储里有些人“不是我的人”。特朗普近来一再打破总统不干涉美联储独立性的传统，多次公开批评美联储货币政策，引发巨大争议。

特朗普上任以来，试图通过提名美联储理事人选影响美联储的决策倾向。美联储现有5名在任理事，空缺2名。根据美国国会1913年通过的《联邦储备法》，包括主席在内的7名美联储理事由美国总统提名，经参议院批准后就职。7名理事是货币政策决策机构“联邦公开市场委员会”的投票委员，另有5名投票委员来自地区联邦储备银行，不由总统提名。

特朗普今年早些时候试图提名自己的支持者赫尔曼·凯恩和斯蒂芬·穆尔出任空缺的美联储理事之职。其中，凯恩组建了为特朗普筹集竞选资金的政治行动委员会，而穆尔担任过特朗普的竞选顾问，也曾公开表示若能担任美联储理事将支持降息。

上述提名引起了各界对于美联储货币政策“政治化”的担忧。美国《政治》杂志指出，凯恩和穆尔在奥巴马政府时期曾支持美联储加息，当时经济仍处于复苏阶段，如今两人却在经济状况好于当年的情况下呼吁美联储降息。

巴克莱资本首席美国经济学家迈克尔·加彭认为，凯恩和穆尔的提名可能会引发外界对美联储独立性的质疑，可能被视为货币政策政治化。美国阿尔法投资伙伴公司分析师伊恩·卡茨认为，凯恩和穆尔相比典型的美联储理事提名人更加“政治化”。

在各界批评和反对压力下，特朗普4月22日宣布凯恩放弃美联储理事提名，又于5月2日宣布穆尔放弃提名。尽管计划落空，白宫提名“自己人”进入美联储决策层的兴趣犹在。据美国媒体援引知情人士报道，特朗普正考虑提名自己的经济顾问朱迪·谢尔顿作为美联储理事人选。

分析人士认为，即使美联储顶住了白宫施加的压力，维护其独立传统，美联储仍要为白宫升级贸易争端和经济前景走弱提供“救市”措施。

长期从事美联储研究的俄勒冈大学教授蒂姆·杜伊表示，尽管美联储决策者们可能不愿意因特朗普的压力而转向宽松货币政策，但他们最终将别无选择。美联储将对系统性冲击做出反应，尽管这种冲击是由美国政府引起的。

财经专栏作家里克·纽曼认为，在美联储降息问题上，特朗普或将如愿以偿；但美联储降息更多是因为保护主义政策对经济的伤害而不得不“救市”。他还警告，即使降息成为现实，也不可能避免贸易战对经济的损害。

美联储主席鲍威尔4日表示，美联储正密切关注当前贸易局势发展及其对美国经济前景的影响，并将采取适当措施支持经济增长。这一表态被市场解读为美联储对降息持开放态度。

芝加哥商品交易所根据联邦基金期货市场交易数据做出的最新预测显示，市场认为美联储到今年7月至少降息一次的概率达到80%左右，9月至少降息一次的概率则超过了90%。这意味着当前市场对美联储降息的预期已经非常强烈。

杜伊认为，由于决策者们在夏季结束前无法获得足够的经济数据，所以美联储在9月货币政策例会后宣布降息比较合理。他表示，若经济数据更快恶化或资本市场陷入困境，美联储或提前到7月降息；若贸易紧张局势缓和，经济放缓趋势有所好转，降息时间点则会延后。

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