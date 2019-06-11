中国代表呼吁推进政治解决科索沃问题

人民网联合国6月11日电 （记者 李晓宏）中国常驻联合国副代表吴海涛10日呼吁，安理会应保持对科索沃问题的关注，鼓励当事双方开展真诚对话，推动政治解决进程。有关各方应为联科团依法履职创造条件。

安理会第1244号决议是解决科索沃问题的重要法律基础。中方在科索沃问题上一贯主张在联合国安理会相关决议框架内，由当事方通过对话达成彼此均可接受的方案，是解决科索沃问题的最佳途径。

他表示，中方尊重塞尔维亚主权和领土完整，理解塞方在科索沃问题上的合理关切，赞赏塞尔维亚为寻求政治解决科索沃问题所作的努力。

他指出，科索沃各民族实现包容和解、和谐共处，符合各族民众的根本利益和发展需要。中方希望有关各方将人民福祉放在首位，避免采取任何可能导致局势复杂、升级的言行，为科问题妥善解决积累条件，共同维护巴尔干地区的和平、稳定与发展。

吴海涛呼吁，当前形势下，安理会应保持对科索沃问题的关注，鼓励双方开展真诚对话，以推动科索沃问题的妥善解决。中方支持塔宁特别代表领导联合国科索沃特派团履职，与各方开展建设性合作。中方对近期联科团人员正常履职受到妨碍表示高度关注和坚决反对。联合国人员的特权豁免与安全应得到充分尊重，有关各方应为联科团依法履职创造条件。

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