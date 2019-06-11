李希会见泰国总理巴育

新华社曼谷6月11日电 6月10日，中共中央政治局委员、广东省委书记李希在曼谷会见泰国总理巴育。

李希首先转达习近平主席、李克强总理的亲切问候，祝贺哇集拉隆功国王加冕和巴育连任总理。他说，近年来，习近平主席与阁下多次会面，就发展两国关系达成一系列重要共识。我此访旨在落实两国领导人共识，深化党际交流，促进广东与泰国务实合作。中方愿与泰方深入对接发展战略，加强粤港澳大湾区与泰“东部经济走廊”合作，高质量共建“一带一路”，共促经济全球化，推动中泰和中国－东盟关系更好发展，广东愿在这方面发挥优势、加强合作。

巴育请李希转达对习近平主席和李克强总理的良好祝愿，祝贺中华人民共和国成立70周年，高度评价中国在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下取得的巨大成就。他说，泰新政府将继续奉行对华友好，深化在农业、旅游、通信技术等领域合作，加快两国及东盟与中国共建“一带一路”合作，加强治国理政经验交流，共同维护多边贸易体系，造福两国和地区人民。

应泰政府邀请，李希于6月8日至11日率中共代表团访泰。其间，李希还分别会见泰副总理颂奇和人民国家力量党、为泰党领导人，出席中国（广东）－泰国经贸合作交流会，会见华侨华人代表，并考察华为技术（泰国）有限公司等。

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