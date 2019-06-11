尼泊尔工农党主席：中国以成熟方式处理中美经贸摩擦

新华社加德满都6月11日电 （记者周盛平）尼泊尔工农党主席比朱克切日前接受新华社记者采访时说，中国在中美经贸摩擦中展现出的诚意和成熟的处理方式让人信服。
比朱克切表示，认同中国政府在《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书中阐述的立场。
他认为，美国挑起对华经贸摩擦是美国自身出了问题。如果美国挑起经贸摩擦引发世界范围的贸易危机，全球各地民众应该站出来发声，反对美国的行为。
比朱克切表示，美国挑起贸易争端，违背了世界贸易组织原则。经贸摩擦对每一个利益攸关方都没有好处，应该尽快结束。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】