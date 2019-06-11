尼泊尔工农党主席：中国以成熟方式处理中美经贸摩擦

新华社加德满都6月11日电 （记者周盛平）尼泊尔工农党主席比朱克切日前接受新华社记者采访时说，中国在中美经贸摩擦中展现出的诚意和成熟的处理方式让人信服。

比朱克切表示，认同中国政府在《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书中阐述的立场。

他认为，美国挑起对华经贸摩擦是美国自身出了问题。如果美国挑起经贸摩擦引发世界范围的贸易危机，全球各地民众应该站出来发声，反对美国的行为。

比朱克切表示，美国挑起贸易争端，违背了世界贸易组织原则。经贸摩擦对每一个利益攸关方都没有好处，应该尽快结束。

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