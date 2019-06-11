新华社杜尚别6月11日电 综述：对接发展战略 携手推动繁荣——中塔“一带一路”合作结出累累硕果

新华社记者张继业

有着“高山之国”美称的塔吉克斯坦是中国的友好邻邦。2000多年前，张骞两次出使西域，开辟著名的丝绸之路，也开启了中塔两国人民友好交往的历史。如今，中塔共建“一带一路”，为帕米尔高原的丝路古国带来新的活力。

塔吉克斯坦共和国独立后，中国成为第一批同塔吉克斯坦建立外交关系的国家。塔中是全面战略伙伴，得益于两国领导人的战略引领和共建“一带一路”所带来的动力，双方政治互信日益巩固，各领域合作深入开展，已成为山水相连的好邻居、真诚互信的好朋友、合作共赢的好伙伴、彼此扶持的好兄弟。

近年来，两国领导人多次会晤，推进“一带一路”倡议与塔2030年前国家发展战略深度对接。塔吉克斯坦总统拉赫蒙今年4月接受中国媒体联合采访时表示，塔一贯认为与中国的合作具有战略意义。塔吉克斯坦拥有可观的人力、农业、矿产和水电等资源，愿积极发展同中国的互利合作，通过对接落实更多项目。

塔吉克斯坦电力结构以水电为主，每到冬季枯水期，便会产生巨大的电力缺口，这成为制约该国经济社会发展的一大因素。2016年，中国公司建设的杜尚别2号火电站项目顺利竣工，这一项目总装机容量为400兆瓦，每天可发电960万千瓦时，产热235兆千卡，能够满足杜尚别地区60%的电力需求。

对塔来说，在“一带一路”建设中交通是优先发展方向。近年来，中方承建的塔乌公路、瓦赫达特-亚湾铁路项目已完工，中塔公路一期项目顺利竣工后，二期项目建设正在积极推进之中，持续助力塔基础设施建设升级。

拉赫蒙总统对此评价说，“一带一路”倡议帮助没有出海口的塔吉克斯坦挖掘过境运输潜力，进入世界市场。

2018年，中塔双边贸易额达15.04亿美元，同比增长11.6%。中国已成为塔第一大直接投资来源国和第三大贸易伙伴，在塔投资兴业的中资企业达300多家。

在加工领域，中国新疆企业在塔南部哈特隆州投资建设的纺织产业园不仅改变了当地棉花种植方式，完善原料深加工产业链，也带动当地数千人就业。

中国公司在塔吉克斯坦修建的水泥厂使塔由水泥进口国变为出口国。通过产能合作，塔吉克斯坦不仅解决了水泥短缺问题，还向乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗等邻国出口创汇。

在金融领域，中塔两国签署了总额30亿元人民币的本币互换协议，2018年中国国家开发银行同塔储蓄银行签署6000万元人民币授信协议。中国驻塔吉克斯坦大使刘彬表示，目前两国人民币贷款和贸易结算业务稳步推进，亚洲基础设施投资银行对塔境内项目提供融资积极支持。双方还在探讨成立联合投资基金的可能性。

近年来，两国教育、文化往来更加密切，民意基础日益深厚。塔吉克斯坦目前有两所孔子学院和一个孔子学堂，一些大学和中学也开设了中文课程。到中国留学的塔吉克斯坦学生数量近年来不断增长，中国已成为继俄罗斯后塔吉克斯坦人留学的第二大目的地国。

邻居好，赛金宝。展望未来，中塔双方将继续寻求更多合作契合点，惠及两国人民。

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