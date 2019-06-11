中欧企业家峰会聚焦中欧创新合作

新华社伦敦6月10日电（记者梁希之 桂涛）第十届中欧企业家峰会10日在英国伦敦开幕，与会代表将共同探讨企业国际化发展战略，展望中欧商业创新合作，推动双边包容性经济增长。

中国驻英国大使刘晓明在开幕致辞中指出，长期以来，中欧在改善全球经济治理、维护多边主义、倡导自由贸易等重大问题上拥有广泛共识，双方合作基础牢固。中欧双方需加强信任合作，夯实理念共识；加强规则合作，引领创新升级；加强开放合作，发展共享机遇。

刘晓明表示，中英关系面临新形势、新机遇，双方要坚定信心，推进中英关系“黄金时代”行稳致远；保持自主，营造开放、透明、公平的营商环境；着眼长远，为“后脱欧时代”中英关系创造有利条件。

中国原外经贸部副部长龙永图强调，中国正在转向高质量经济发展，需要借鉴欧洲国家成熟的市场经济以及其企业家精神。“一带一路”倡议是中欧的商业机遇，当下的世界经济贸易形势使中欧合作变得迫切。他认为，这会促进中欧间更紧密合作。

英国国际贸易部负责投资的政务次官格雷厄姆·斯图尔特说，作为支持“一带一路”倡议的一员，英国是中国的天然合作伙伴，将在“一带一路”倡议实施过程中提供支持。

联合国全球教育特使、英国前首相戈登·布朗表示，英中需要在财经、战略能源和移民与留学等问题上进行对话，达成更多贸易协定。布朗强调，“一带一路”倡议将对世界金融政治格局起到重要作用。

本届峰会为期六天，以“创新、复苏、共赢：迈向中欧商业合作新纪元”为主题，500余位中欧政要、企业家领袖和专家学者将就中国对外开放政策及全球经济环境、中欧金融机构协调发展、中欧科技创新领域合作等议题进行讨论。

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