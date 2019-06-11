外交部：任何干涉中国内政的企图都注定会失败

人民网北京6月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：昨天，美国总统特朗普接受CNBC电视台采访时称，预计将会在G20大阪峰会期间同习近平主席见面。在被问及如果见不到是否会导致美方对3000亿美元中国输美产品加征关税时，特朗普总统回答“会的”。中美两国元首是否将在G20峰会期间见面？中方对特朗普上述表态有何回应？

答：其实我昨天已经作出过回应了。我们注意到近一段时间以来，美方多次公开表示，期待安排中美两国元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤。如果有这方面的消息，我们会及时发布。

关于中美经贸问题，我们的态度是非常明确和坚定的。中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战。如果美方愿意平等磋商，我们大门敞开。如果美方执意要升级贸易摩擦，我们将会坚决应对、奉陪到底。

问：据报道，美方周一对香港特区政府拟修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》表示关切，称修例将损害香港特殊地位。中方对此有何评论？

答：关于香港特区修例的事情，中方已多次表明立场。香港特区政府已就修例工作广泛听取了社会各界意见，两次调整修例草案，对有关建议作出积极回应。中央政府将继续坚定支持香港特区政府推进修订“两个条例”的工作。

我想指出，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，香港继续被众多国际机构评选为全球最自由经济体和最具竞争力的地区之一。

我想再次强调，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。中方对美方就特区修例发表不负责任的错误言论、对香港事务不断说三道四表示强烈不满和坚决反对。我们要求美方客观公正看待香港特区政府依法修例，谨言慎行，停止以任何形式干预香港事务和中国内政。

问：据报道，新西兰上诉法院称，新西兰政府需重新考虑将涉嫌在中国犯有杀人罪的Kyung Yup Kim（金京叶）引渡到中国的决定，担心该嫌疑人引渡到中国可能面临酷刑。中方对此有何评论？

答：我看到了相关报道。报道所提及的被请求引渡人金京叶涉嫌杀人犯罪并潜逃新西兰。为惩治犯罪、维护正义，中国主管机关向新方提出引渡请求。双方正就此案开展合作。

该案发生已近10年。为使正义得以伸张，还被害人以公道，我们希望新方公正处理，尽快将金引渡回中国。

中国高度重视保护和促进人权，中国司法体系有效保障犯罪嫌疑人各项合法权利，司法领域人权保障建设成就有目共睹。中国已从欧洲、亚洲、非洲、拉美等地成功引渡260多名犯罪嫌疑人，这充分说明国际社会对中国司法制度的信心。

问：一段时间以来，美国国务卿蓬佩奥发表了一些关于中国新疆的言论，称中国政府至少将100多万穆斯林少数民族人士拘禁在“再教育营”，长期破坏当地穆斯林民众的信教自由，并试图消灭维吾尔族文化和伊斯兰信仰。中方对此有何评论？

答：无论是在中国还是在美国都有一句话“眼见为实”（Seeing is believing）。我不知道蓬佩奥先生有没有去过新疆，但从他散播的那些关于新疆的不实之词来看，他对中国新疆缺乏最基本的了解和认识。

对于蓬佩奥先生的错误言论，我这里愿介绍一些关于新疆的基本事实：

第一，新疆根本就不存在所谓的“再教育营”。新疆依法开办职业技能教育培训中心，目的是帮助少数受恐怖主义和极端主义思想侵蚀的人重回正轨，帮助他们掌握自食其力的技能并最终重新融入社会。建立教培中心以来，新疆已经近三年未发生过暴力恐怖事件，安全形势得到了极大的改观。

第二，新疆各族人民依法享有充分的宗教信仰自由，这一事实有目共睹。新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。根据我看到的公开数据，美国全国的清真寺数量还不到新疆的十分之一。

第三，维吾尔族文化得到有效的保护和发扬。新疆维吾尔族人民依法享有使用本族语言文字的权利。新疆的媒体使用汉、维吾尔等多种语言进行广播出版，维吾尔木卡姆艺术被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。

我刚才说过，蓬佩奥先生似乎对新疆缺乏基本的了解，但这并不是问题的关键，问题的关键是，他愿不愿意去了解一个真实的新疆。如果置事实和真相于不顾，醉心于编织谎言和谬论，妄图打着人权、宗教的幌子，干涉中国内政，那就是性质完全不同的另一回事了。

我要提醒蓬佩奥先生的是，他的公开表演越充分，他的真实面目暴露得也就越充分。任何干涉中国内政的企图都注定会失败。

问：近日，韩国最大搜索引擎网站Naver在中国无法访问。此前，华盛顿邮报、卫报等新闻网站也在中国被封。中方为何采取这些措施？

答：我不了解你提到的具体情况，建议你向中方主管部门询问。我可以告诉你的是，中国一向依法依规管理互联网。

问：据报道，近日，中国海军辽宁舰经过冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡，从东海驶向太平洋，中方对此有何评论？

答：这个问题我建议你向国防部询问。

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