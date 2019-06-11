韩国前总统金大中遗孀李姬镐逝世

韩国前总统金大中遗孀李姬镐于当地时间10日晚11时37分（北京时间10日晚10时37分）在首尔的延世大学医院逝世，享年97岁。

正在芬兰访问的韩国总统文在寅通过社交媒体对李姬镐逝世表达了哀悼。文在寅表示，李姬镐是为了女权运动奉献一生的伟人，她首先是大韩民国第一代女权运动家，其次的身份才是前总统金大中的夫人。

韩国总统府青瓦台宣布，包括青瓦台秘书室室长、政策室室长、国家安保室室长和多名首席秘书在内的12名官员将于11日下午赴延世大学医院殡仪馆吊唁。

李姬镐生于1922年，毕业于首尔大学师范学院，后赴美留学。1962年，李姬镐不顾家人和朋友反对，与金大中结婚。此后，在金大中历经流亡、拘禁、入狱、获刑等一系列政治风波时，李姬镐始终陪伴左右，并四处奔走寻求声援，成为金大中一生最亲密的政治顾问。金大中自1998年2月至2003年2月担任韩国总统，2009年8月病逝。

李姬镐生前一直担任“金大中和平中心”理事长，毕生致力于女权运动和朝鲜半岛和平事业。2000年，她随时任韩国总统金大中访问朝鲜平壤，获时任朝鲜最高领导人金正日接见。2015年，为促进南北关系发展，李姬镐再次访问朝鲜。（记者陆睿 耿学鹏）

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