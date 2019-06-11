安倍访问伊朗 美伊“中间人”不好当

日本首相安倍晋三定于12日开启对伊朗的访问。这意味着他将成为近41年来首位访问伊朗的日本首相。

分析人士指出，日本进口的石油绝大部分来自中东，一旦该地区发生军事冲突，日本的能源供应将受到很大影响。安倍此访主要目的之一是希望在剑拔弩张的美国与伊朗之间充当“中间人”，促成双方对话。但鉴于日本影响力有限且美伊之间的矛盾难以调和，安倍要实现目标难度不小。

充当“中间人”

美国去年5月退出伊朗核问题协议，恢复对伊朗制裁并在各领域不断向伊朗施压。伊朗方面也采取了一些反制措施，今年5月宣布暂停履行伊核协议中的一些条款。

美伊紧张关系不断升级引发日方担忧。日本外务省官员在接受日本媒体采访时流露出担心，认为美伊双方均不愿示弱，一旦发生冲突有可能升级为地区纷争。

长期以来，日本通过石油贸易与伊朗保持着良好的外交关系。自2013年以来，安倍借参加联合国大会之机多次与伊朗总统鲁哈尼举行会谈，在一定程度上取得伊朗的信任。

由于对伊朗极限施压迟迟不见成效，美国近来调门有所缓和，表示愿与伊朗对话，这也给了日本充当“中间人”的机会。据日媒报道，美国总统特朗普5月下旬访日期间，安倍告知其出访伊朗的意向，特朗普表示赞同。

分析人士认为，特朗普政府并不想陷入与伊朗军事冲突的泥沼，因此希望打破目前的僵局。特朗普5日在接受一家英国电视台采访时表示，他个人不希望与伊朗发生军事冲突，他认为最好的办法是与伊朗最高领导人对话。

“中间人”不好当

据日本政府公布的信息，安倍访问伊朗期间将分别会见伊朗最高领袖哈梅内伊和总统鲁哈尼，此访旨在发展日本与伊朗的传统友好关系，缓解地区紧张局势，促成美国和伊朗对话。

安倍10日在自民党会议上表示，中东稳定直接关系到日本的稳定，他将在前辈们打造的日本与伊朗友好关系的基础上发挥建设性作用。

据日本媒体报道，伊方将在日伊首脑会谈中委托安倍将伊朗的立场转达给特朗普，其中最主要的诉求是要求美国政府停止对伊朗原油的禁运，这将是实现伊朗与美国对话的首要步骤。

目前，美伊双方在对话问题上仍存在“温度差”。伊朗政府要求美国重新遵守伊核协议，停止制裁并赔偿制裁给伊朗带来的经济损失，而美国要求的是无条件对话。如何弥合双方分歧，促成伊朗与美国在本月底日本大阪举行的二十国集团领导人会议或今年9月联合国大会期间实现首脑会晤？这一问题将考验安倍的斡旋能力。

与此同时，也有分析人士认为，此访是安倍在今年7月日本国会参议院选举前展示其外交成果的又一场“政治秀”。而且，安倍伊朗之行带来的外交风险也不容忽视。尽管安倍在访前分别同沙特阿拉伯王储、阿联酋王储以及以色列总理等一些与伊朗关系紧张国家的领导人进行了电话会谈，寻求对方对他访问伊朗的理解，但也不能排除相关国家心存不满，从而影响日本与这些国家之间的关系。（新华社记者姜俏梅）

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