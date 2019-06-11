日本政府敲定应对全球变暖长期战略 部分内容遭批

据日本共同社报道，6月11日，日本政府在内阁会议上敲定了应对全球变暖的长期战略，提出要在本世纪下半叶尽可能早地实现温室气体排放量为零的“去碳化社会”。不过，该战略在将能源的转换和技术革新作为着力点的同时，仍然坚持利用二氧化碳排放量较多、大受批评的煤炭火力发电，引发批评。
据报道，日本政府将在2019年内修改全球变暖对策计划，写入旨在实现的具体措施。在内阁会议前召开的全球变暖对策推进总部会议上，首相安倍晋三表示：“应对气候变化对经济来说并非成本，而是面向未来的增长战略。要打造环境与经济增长的良性循环。”
此次战略将太阳能、风能等可再生能源定位为主力电源，提出力图改善发电效率并增强输电网以便大量导入。还写入要回收发电站排放的二氧化碳并扩大对氢能的利用。另一方面，该战略并未转向正在全球推广开来的“去煤炭化”，而是为向发展中国家出口煤炭火电留下了余地。此外，还明确提出活用核电。
环保团体批评称“战略的内容与全球变暖对策背道而驰”。据报道，日本政府根据专家恳谈会的建议制定了战略。关于煤炭火电，虽然恳谈会主席草案中明确提出“长期来看全面废止”，但在经济界出身的委员强烈反对下，该表述被改为了“降低依赖程度”。战略中也没有改变活用煤炭火电的方针。在征集公众意见时收到了批评煤炭火电的意见。
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