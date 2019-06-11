报告显示美国政策不确定性影响中企在美投资

美国中国总商会10日发布的《2019年在美中资企业商业调查报告》显示，2018年至2019年初，中资企业在美投资和营商环境有所恶化，美国政府政策不确定性增加成为影响中资企业在美投资的主要原因。

报告显示，52%的受访企业认为2018年美国投资和营商环境较上一年有所恶化，30%的受访企业预计未来两年美国投资和营商环境将继续恶化。高达84%的受访企业认为美国政策不确定性增加成为中资企业可能减少在美投资的主要原因。

在问及与政策相关的挑战时，对中国输美商品加征关税成为受访企业的最大担忧。77%的受访企业表示受到关税政策负面影响，约45%的企业表示将推迟未来在美投资计划直至两国达成协议，38%的企业计划调整全球供应链以避免加征关税。

报告还显示，77%的受访企业表示，希望美国政府减少关税等贸易壁垒，以改善美国投资和营商环境；60%的企业希望美国政府加强投资和贸易政策的稳定性。

美国中国总商会成立于2005年，旨在为在美投资的中资企业提供服务，促进中美两国商业交流与合作。本次调查于今年2月至3月进行，共收到240份有效回复。（记者许缘 邓仙来）

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