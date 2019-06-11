巴基斯坦总理敦促民众申报隐匿财产以增加政府税收

巴基斯坦总理伊姆兰·汗10日敦促本国民众申报隐匿的财产和银行账户，以帮助政府增加税收。

伊姆兰·汗当天通过巴基斯坦国家电视台发表讲话时表示，政府近期通过了一项资产申报计划和税收特赦计划，民众在6月30日前向税务部门申报隐匿的财产和银行账户，可以享受税收优惠或豁免政策。

伊姆兰·汗说，政府已经收集了“假账户”和隐匿资产信息，并同多国就该问题签署了相关协议，逾期申报的人将无法享受税收特赦政策。

根据巴基斯坦政府今年5月开始实施的这项资产申报计划，该国民众在上述期限前申报的国内外各类隐匿财产，将仅被征收1.5%至6%不等的税额，而逾期申报的财产则将被课以10%至40%不等的惩罚性重税。

巴基斯坦政府一名官员表示，许多民众除在国内外拥有隐匿的资产外，还有以他人名义或虚假名字开设的银行账户。这些行为除了造成政府税源流失外，还导致腐败滋生。（记者蒋超）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)